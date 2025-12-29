De María Becerra a Phil Foden: los famosos que eligen ir a ver las auroras boreales y cuánto cuesta una expedición así

En los últimos años, las auroras boreales se convirtieron en una atracción turística global impulsada por las redes sociales y las plataformas de viajes. Quienes encabezaron el auge por este fenómeno que ocurre en el cielo del hemisferio norte fueron los famosos: desde la cantante argentina María Becerra hasta el futbolista inglés Phil Foden fueron a ver este espectáculo colorido este año. Obviamente, esta experiencia requiere de un espíritu aventurero para soportar las temperaturas bajo cero y también de una billetera abultada para pagar los exorbitantes precios que pueden costar los paquetes turísticos.

Las auroras boreales —también llamadas “luces del norte”— son un fenómeno natural que ocurre cuando partículas cargadas del Sol chocan con la atmósfera terrestre y generan destellos de luz, generalmente verdes, aunque también pueden verse tonos violetas, rosados y rojos. Si bien los especialistas advierten que se trata de un evento bastante impredecible, el 2025 fue un año de auroras particularmente activas, con tormentas solares que hicieron visibles las luces en latitudes.

La cantante María Becerra fue una de las últimas celebridades en ir a ver las auroras (Foto: @mariabecerra)

La posibilidad de contemplar las auroras suele darse en distintos puntos del hemisferio norte, desde septiembre a marzo, en pleno invierno boreal. El fenómeno alcanza su mayor intensidad alrededor de la medianoche, por lo que se recomienda hacer expediciones nocturnas. Solo son visibles en regiones cercanas al Círculo Polar Ártico, por eso los mejores destinos para observarlas son Noruega (Tromsø, Islas Lofoten), Islandia, Finlandia (Laponia), Suecia (Abisko), Canadá (Yukón, Territorios del Noroeste) y Alaska (Fairbanks).

Se trata de un espectáculo que deja sin palabras y que muchos consideran imprescindible presenciar al menos una vez en la vida. Eso sí, observar auroras boreales no es una experiencia económica: un viaje organizado completo puede alcanzar varios miles de dólares o euros por persona, por eso son las distintas celebridades del mundo las que se pueden dar este tipo de lujo.

Los famosos que fueron a ver las auroras boreales en 2025

María Becerra y su novio J Rei viajaron a Rovaniemi, Finlandia, para ver las auroras boreales y mostraron todos los detalles a través de sus redes sociales. “Pienso en la cantidad de veces que hablamos sobre este viaje y no las puedo ni enumerar. El viaje de nuestros sueños. Siempre quisimos hacerlo exactamente así: Navidad, Año Nuevo, mucha, mucha nieve; solos vos y yo, aventurándonos en nuestro ‘país de las maravillas’”, escribió la cantante al compartir las fotos.

La cantante y su novio son amantes de los viajes a la naturaleza (Foto: @mariabecerra)

En la Navidad, quienes también se dieron este lujo fueron Flavio Mendoza y su hijo Dionisio. El coreógrafo y artista fue a Finlandia para encontrar esos cielos coloridos y no pudo evitar expresar su gratitud. “Felices, gracias universo por tanto”, escribió en su cuenta de Instagram al mostrar las imágenes.

El artista viajó recientemente para presenciar este acontecimiento (Foto: @mendozaflavio)

Leandro Paredes y su familia hicieron un viaje relámpago hacia Finlandia para presencia este aclamado evento natural. Luego de visitar a Paulo Dybala y Oriana Sabatini en Italia, decidieron pasar unos días en la naturaleza. “Visita a nuestra hermosa Roma y una escapada a un lugar maravilloso de cuentos, lleno de magia. Sigamos tachando destinos de la lista y llenando de recuerdos los corazones de nuestros. Gracias por cumplir cada uno de mis sueños, amor mío. Los amo”, escribió Camila Galante al compartir un video junto a su marido y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro.

El delantero del Manchester City, Phil Foden, pasó la Navidad mirando las auroras boreales junto a su mujer, Rebecca Cooke, y sus hijos Ronnie y True, que disfrutaron de unos días de ensueño rodeados de nieve.

El futbolista disfrutó junto a su familia de este viaje único (Foto: @philfoden)

El beisbolista bahameño Jazz Chisholm Jr., figura de los New York Yankees, y su pareja, la cantante Ahna Mac, celebraron recientemente su compromiso bajo las auroras boreales en Finlandia. La Navidad le trajo a esta pareja nada más y nada menos que un casamiento como regalo.

La pareja se comprometió en ese lugar de ensueño (Foto: @macdaddyahna)

A fines de 2024, Cristiano Ronaldo, su mujer Georgina Rodríguez y sus hijos visitaron Finlandia para ver las auroras boreales. Las lujosas vacaciones del clan incluyeron paseos por la nieve y hasta el futbolista se animó bañarse en las gélidas aguas.

El futbolista y su familia disfrutaron de unos días de vacaciones en Finlandia en 2024 (Foto: @georginagio)

Los precios para ir a ver las auroras boreales

Ir a ver las auroras boreales es una experiencia que tiene un costo elevado dentro del mundo turístico. En 2025, puede costar hasta 1700 € (unos 3 millones de pesos argentinos) por persona para un viaje corto de 3-4 noches en Islandia, incluyendo alojamiento, comida, transporte y tours guiados. Paquetes más extensos en Noruega o Finlandia oscilan de 1500 € a 5000 €, según la duración y el lujo.

Los gastos principales no son sólo las excursiones, sino también los vuelos y la logística ártica (transporte, ropa térmica y comidas) que hacen de este un paquete turístico especial y de alto impacto económico para los viajeros.

Los precios suben en diciembre y enero por la alta demanda y el pico de la actividad solar. De esta manera, todas las celebridades que fueron en este diciembre seguramente hicieron grandes desembolsos de dinero para ir en la mejor época. Estas experiencias exclusivas pueden costar 3000 € por persona en promedio, es decir, unos 5 millones de pesos argentinos.