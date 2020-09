Valentina Zenere. Vuelve a sonreírle al amor de la mano del español Jordi Lladó

Instalada en Madrid, donde se luce como actriz y modelo, la estrella teen pisa fuerte al lado del nuevo dueño de su corazón Fuente: HOLA - Crédito: Gtres

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020

Cuando comenzó 2020, Valentina Zenere (23) supo que sería un año muy importante en su vida. Y el tiempo le dio la razón. Volvió a instalarse en España, donde su nombre cobró protagonismo luego de formar parte de la última temporada de la serie Las chicas del cable, y grandes marcas de moda, perfumes y make up la tienen como protagonista. A su vez, su corazón tiene nuevo dueño: Jordi Lladó, un joven español -amigo de Pepe Barroso Silva, ex novio de Tini Stoessel- a quien conoció por amigos en común.

Si bien hasta el momento no se había hecho pública su separación de Marcos Depietri, con quien estuvo de novia desde los 15 años, cuando ¡HOLA! Argentina la consultó al respecto, Valentina respondió: "Me separé hace un tiempo. Con Jordi nos estamos conociendo, no esperábamos que nos sacaran una foto juntos, no nos queremos exponer".

9 de septiembre. Valentina y Jordi llegan de la mano al desfile de la firma Pelayo Díaz. Fuente: HOLA - Crédito: Gtres

Al ver las cámaras, eligen entrar cada uno por su lado. Fuente: HOLA - Crédito: Gtres

Con su ex novio, Marcos Depietri, de quien se separó "hace un tiempo". Fuente: HOLA