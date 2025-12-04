La falta de una vitamina podría causar dolor articular y caída del cabello
Su deficiencia puede causar condiciones graves como la osteoporosis; los consejos de los expertos para incluirla en la dieta diaria
La deficiencia de ciertos minerales, vitaminas y nutrientes puede tener varios efectos en el cuerpo. Desde dolores en articulaciones hasta problemas para conciliar el sueño, lo que afecta la función inmunológica, el metabolismo y la salud de la piel. Varias de estas dolencias están relacionadas directamente con la deficiencia de la vitamina D, que desempeña un papel crucial en procesos del cuerpo.
Las personas que no reciben suficiente vitamina D suele ser porque no la absorben de los alimentos, no se exponen lo suficiente a la luz solar, tienen algún problema en el hígado o riñones o toman medicamentos que no permiten que el cuerpo la absorba. Según la Cleveland Clinic, la deficiencia grave de vitamina D en los niños causa raquitismo e incluye síntomas como debilidad muscular, huesos arqueados, dolor de articulaciones y deformaciones en las mismas.
En adultos, la falta de vitamina D puede causar fatiga, dolores en los huesos, debilidad muscular, dolores o calambres musculares, cambios de humor e incluso depresión. De acuerdo con este centro médico, se trata de “una vitamina esencial que el cuerpo utiliza para el desarrollo y mantenimiento normal de los huesos. También influye en el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético y el sistema inmunitario”.
La vitamina D es especialmente necesaria para que el cuerpo pueda construir y mantener tejidos sanos gracias a la utilización del calcio y el fósforo. La disminución de su absorción puede provocar hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario. Las personas que sospechen que tienen deficiencia de vitamina D pueden pedirle un examen a su proveedor de salud. Si el caso es grave, lo más seguro es que lo manden a un especialista para descartar otras posibles afecciones,
¿Qué hacer para conseguir vitamina D?
Las personas pueden obtener vitamina D de alimentos como los pescados grasos, entre los que están el salmón, atún, las sardinas y la trucha. Otras comidas como hígado de res, hongos, yemas de huevo y aceite de hígado de bacalao también contienen esta vitamina.
Una opción para incluirla en la dieta es por medio de alimentos fortificados, a los que se les añadieron vitaminas y minerales para aumentar su valor nutricional. Lo más importante es verificar las etiquetas para conocer su contenido. Algunos de estos alimentos son la leche de vaca, soja, almendras, avena, los cereales para el desayuno, el jugo de naranja o el yogur. Las personas también pueden obtener vitamina D al exponerse a la luz del sol o mediante el uso de suplementos.
La Cleveland Clinic reveló que la deficiencia de vitamina D es un problema común. Según sus datos, aproximadamente mil millones de personas en este mundo padecen de esta condición. Al menos, el 50% de la población tendría problemas de insuficiencia de vitamina D y el 35% de los adultos estadounidenses sufrirían de deficiencia de este mineral.
Por Silvia Contreras Rodelo
