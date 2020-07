Tiene 2 años y miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok Crédito: Instagram

"Nada mejor que él", escribió Ignacio Labra al pie de una foto en su cuenta de Instagram donde se lo puede ver en la pileta junto a su hijo, Valentino . Esa simpática escena se repite habitualmente en sus redes sociales , donde ya se ganó el corazón de más de 25.000 seguidores .

Valentino Labra es un niño de dos años con una enfermedad poco común llamada displasia diastrófica, que afecta el crecimiento de sus extremidades . En la plataforma TikTok , entre otras, su padre publica videos que se vuelven virales por su dulzura: Valentino jugando con una pelota o una pista de autitos e interactuando con sus padres con su característica risa contagiosa.

Pero, según relató Ignacio , la situación no siempre resultó fácil para la familia. "Haber tenido un hijo con discapacidad motriz en principio me afectó tanto como le debe pasar a todos los padres", escribió una publicación. "No lo podía entender o no quería entender, fue difícil la aceptación", continuó.

"Pero hoy lo miro desde otro lado, es un hermoso regalo de Dios . Él tiene todo el amor que un ser puede tener, él me mostró la fortaleza que Dios le dio para afrontar la vida de diferente modo", subrayó Ignacio en Instagram.

Y, por último, dejó un mensaje esperanzador: "Va a sufrir operaciones, verse diferente, incluso hasta discriminación, pero nunca va a estar solo porque de modo que se dé la vida va a tener a su mamá y a su papá pegados a él. No dejaremos que nadie te diga a dónde podés llegar. Tu perseverancia, fuerza y fe dirán lo que llegarás a ser".