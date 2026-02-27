Reciclaron un antiguo edificio de Núñez y hoy viven allí, tras haber unido dos de sus departamentos

Visitamos a una pareja de arquitectos que tomaron dos de los departamentos y los unieron con un resultado fantástico

Ciertos proyectos solo son posibles cuando varias personas unen sus fuerzas en un fin común. Tal fue el caso de esta enorme propiedad abandonada en la calle Plaza, que impulsó a un grupo de conocidos a juntarse para comprarla entera y reciclarla por completo. “Eran siete unidades que pertenecían a una misma familia, en muy mal estado pero con buena estructura”, nos cuenta la arquitecta Julia D’Alotto, dueña de casa y de Atelier Brux. “Hubo que hacerlas todas a nuevo”.

En la fachada se restauraron los ornamentos que pudieron salvarse, y se sumó un frentín contemporáneo diseñado con planchuelas de chapa en rojo ladrillo (Estudio BLAA & Pacífico Oficina). Maia Croizet

La obra general fue un trabajo conjunto de Estudio BLAA y Pacífico Oficina, uno de cuyos socios es el arquitecto Martín Ordóñez, marido de Julia. Ellos se quedaron con las unidades 1 y 2, para unificarlas y construir ahí su hogar. “Nos llevamos muy bien trabajando en pareja. Fue un proceso arduo: estábamos en pandemia, recién habíamos tenido a Fausto, nos queríamos mudar, la obra se frenó… Pero salió muy bien, y hacer todo a medida para nosotros fue espectacular”, recuerda ella.

Del inmueble original no pudieron rescatar revestimientos ni aberturas: sólo conservaron los muros portantes, rehicieron losas con viguetas y ladrillos de telgopor, y reforzaron la estructura con columnas de hormigón. Maia Croizet

En el complejo somos todos conocidos y amigos de amigos. Los consorcios son una ruleta, pero acá la comunidad es linda. ¡Suma muchísimo tener una convivencia amable con los vecinos!” — Arq. Martín Ordónez, socio de Pacífico oficina y dueño de una de las unidades

Sobre las terrazas se ganaron ambientes construyendo sin sumar peso, gracias a la estructura liviana del steel frame (Estudio BLAA & Pacífico Oficina). Maia Croizet

El departamento de Julia y Martín

“Después de la obra, cada propietario eligió las terminaciones. Con mi estudio, Atelier Brux, hicimos el interiorismo de nuestra casa (cocina, revestimientos, muebles y demás) muy meticulosamente”, dice Julia D’Alotto.

En la entrada, perchero de La Base, estantería de Caos, y espejo de RIES junto a obras de Milena Polosecki y Laura Spivak. Maia Croizet

“Nos gusta mucho el diseño industrial argentino. Sabemos que le ponen mucha cabeza y amor a lo que hacen, por eso priorizamos piezas nacionales y de buena calidad”.

La mesa de La Feliz, sillas 'Cesca', silla alta de Stokke y lámpara colgante de Sabine Marselis para IKEA. Obra con celestes y verdes de Francisco Ratti. Maia Croizet

“Lo que más valor sentimental tiene para nosotros son los cuadros. La primera vez que invertimos en arte compramos la obra de Francisco Ratti, detrás de la mesa del comedor. Fue un momento hermoso”, comparte Julia.

Si bien les encanta la madera, prefirieron esta mesa con tapa de granito negro Brasil: una superficie donde su hijo pudiera comer o dibujar sin muchos cuidados. Maia Croizet

Al estar en planta baja, temían que los ambientes quedaran oscuros. Por eso sumaron amplias ventanas y paños fijos que dejan pasar la luz, e intentaron que la mayor cantidad posible de superficies fueran blancas. “El contraste se genera con los acentos que dan los muebles. El interiorismo es ecléctico y colorido, para resaltar entre tanto off-white”, nos explica Julia.

La cocina

Uno de los espacios que más se modificó fue la cocina, originalmente chiquita y encerrada, que se integró al living comedor. “Preferimos materiales aguantadores, como la cuarcita que resiste manchas y el calor de las ollas; o el tapizado del sillón, que hicimos con un género antimanchas todoterreno. Con un hijo chiquito, intentamos que todo sea de bajo mantenimiento”, dice Martín.

Muebles a medida laqueados en gris 'Telaraña' de Alba (Atelier Brux). Artefactos de iluminación (Huup). Mesadas de cuarcita 'Silver White'. Banquetas (Tortuga). Maia Croizet

“Nos pusimos de acuerdo en usar una base de materiales nobles, como piedras y madera. Y cuando usamos color, laca, porque sabemos que es lo mejor”.

En un extremo de la cocina, grandes transparencias comunican con un patio con piso de terrazzo (Quadri). Maia Croizet

“Nuestras unidades eran la 1 y 2, espejadas, que se encontraban en un patio. Al unificarlas obtuvimos un patio central de 10 metros de largo, y otro lateral a la izquierda”.

Un cerramiento de hierro con vidrios traslúcidos esconde el sector lavadero. Maia Croizet

Vista hacia el living junto al patio

La altura de los techos, muy bien aprovechadas con cerramientos transparentes y paños fijos contra el cielo raso. Maia Croizet

“Los sábados y domingos a la mañana son los momentos más lindos en la casa, desayunando en el living que recibe un sol divino. También aprovechamos las paredes amplias y blancas para instalar un proyector y hacer noches de cine. Disfrutamos mucho este sector”, comparte Julia.

Sofá en módulos (Helmut). Mesa ratona vintage (Un Lugar Así). Cortinas de gasa hasta el techo para resaltar la altura de los ambientes (Atelier Brux). Maia Croizet

“Apenas nos mudamos, llamamos al jardinero del barrio. Como en planta baja no tenemos vista al cielo, no queríamos ver medianeras ni tapiales: la premisa era ver plantas desde todos los espacios”, dice Martín.

En un rincón del living, aprovecharon un nicho para generar una biblioteca con un mini escritorio. Para apoyar la tele, dos nuevas mesas con estantes de Caos. Maia Croizet

“Seguimos construyendo la casa día a día: cambiamos muebles, ajustamos detalles. Pero hoy, a tres años de haber llegado,cada día nos levantamos y disfrutamos de lo linda que va quedando”.

Hacia los dormitorios

Vista desde el living hacia la suite principal. Al pasillo dan el cuarto de Fausto y su baño, al que pueden acceder también las visitas. Maia Croizet

“Antes de este proyecto, vivimos en Usuhuaia muchos años, y cuando nos mudamos decidimos dejar todo y empezar de cero. ¡No teníamos ni un sillón! Lo primero que vino fue el colchón al poco tiempo el sommier, que mandamos a hacer a medida; después, el resto. Por supuesto, hay un par de objetos de valor sentimental que trajimos, pero casi todo es nuevo“.

Ropa de cama de Marimekko. Sobre el banco, espejo/cuadro 'Albers' con marco de incienso (Tortuga). Maia Croizet

Junto a la estantería verde (Caos), una fotografía enmarcada de Maia Croizet. Maia Croizet

El placard (Atelier Brux) se laqueó con el 'Restoration Ivory' de Sherwin Williams. Atención al detalle del 'Cayenne' en los tiradores, a tono con la estantería '360°' de la firma italiana Magis usada como mesa de luz. Maia Croizet

En el baño principal, el protagonista es el mueble enchapado en roble con mesada en mármol Tundra Grey, el mismo material que se usó para el piso. Maia Croizet

Los cuartos tenían techos a más de 3 metros, por lo cual decidieron bajar 40cm el suelo para armar entrepisos sobre los baños de cada uno. De este modo, se aprovecha mejor la superficie, sin quitarle altura a todo el ambiente.

En el baño de la pareja, doble bacha y elegantes cerámicos grises. Maia Croizet

“Entre los pendientes está habilitar los entrepisos de los dormitorios con sus escaleras. En el caso de Fausto, lo pensamos como lugar de juego extra.”

En el cuarto infantil, biblioteca a medida y, por supuesto, vista verde. Maia Croizet

“Hay una planta que fuimos mudando por todas nuestras casas. Era de mi abuela, y hoy está frente al cuarto de Fausto. Tiene muchísimo valor para nostros”, señala Julia.

El baño de ese cuarto también se usa para visitas. Piso granítico (Moltrasio). Maia Croizet