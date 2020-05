TikTok: el increíble truco para exprimir el jugo de un limón sin cortarlo

El truco es el nuevo éxito viral de TikTok Fuente: Archivo

Una usuaria de TikTok dio a conocer un ingenioso truco para exprimir los limones de una forma en la que no se necesita cortarlo para sacarle todo el jugo.

La nutricionista australiana Jacqui Baihn fue quien dio a conocer la increíble técnica que se volvió viral. La maniobra consiste simplemente en hacer un agujero en un extremo del limón y apretar bien para volcar todo el contenido del jugo en un vaso.

¿Cuál es su secreto? Solo se necesita pincharlo con un elemento -puede ser una brocheta o aguja de crochet, pero ¡con cuidado!- lo suficientemente largo como para perforar todo el limón. Después hay que retirarlo y colocar debajo un vaso. Al apretar el cítrico, el jugo sale de la perforación.

"Hoy descubrí que se puede hacer esto", escribió Baihn. De inmediato, muchos usuarios se preguntaron por qué a nadie se le había ocurrido algo tan simple. "¡Esto es increíble!", "No pensé que esto funcionaría", "Efectivamente resulta" y "¿Por qué no se me ocurrió antes?", fueron algunas de las reacciones que dejó la técnica replicada en la red social.