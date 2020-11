Vendió su casa y se mudó a un container para tener una vida "despojada de todo"

Jay vendió su casa y compró un contenedor que reformó para hacerlo "habitable" Crédito: The Mirror

Jay Adler es un inglés de 30 que decidió hacer un cambio drástico en su vida. Vendió su casa, renunció a su trabajo y se fue a vivir a un contenedor. "Cuando te despojás de todo, podés disfrutar de vivir de forma simple", aseguró el hombre.

Todo comenzó cuando a mediados de año su matrimonio se disolvió y él advirtió que necesitaba probar cosas nuevas. Según detalló The Mirror, la vida de Jay era "convencional". Trabajaba ocho horas en una oficina y vivía junto a su esposa en una casa de tres habitaciones.

Pero todo cambió. Decidió vender su casa por 250.000 libras esterlinas (334.000 dólares) e invirtió 3000 libras esterlinas (4000 dólares) en comprar y reformar un contenedor de 6 metros de largo y 2,5 metros de ancho. En julio pasado instaló el container en una granja abandonada y se fue a vivir ahí. Según explicó, le preguntó al propietario si podía mudarse allí alquilando el terreno y pagando los servicios públicos.

La remodelación del contenedor incluye una cocina, aislamiento, espacio de almacenamiento, una cama y un cobertizo adjunto que contiene su baño, con ducha e inodoro. Además, está conectado a la electricidad y al agua corriente. "Uso un calentador de ventilador para la circulación, porque los contenedores son propensos a la condensación y la acumulación de humedad", explicó Jay.

"Separarme de mi pareja fue mí catalizador para el cambio. Vivir de manera simple siempre fue algo que quise hacer. Tenía una casa, una esposa y un trabajo de oficina, así como una vida muy estándar. Nunca me anoté para eso, es algo que sucedió. El fin de mi matrimonio fue un cambio tan grande, que vivir de forma simple era el siguiente paso", sintetizó el joven.

Además, renunció a su trabajo y abrió un bar llamado The Outdoor Inn junto a un socio. El pub está confeccionado con dos contenedores y abrió en marzo pasado. Jay insiste en que nunca fue más feliz. En especial, porque ahorra 700 libras al mes (935 dólares) en gastos.

"No tengo tantas posesiones como solía tener", confesó. "Me he quitado muchas cosas innecesarias y eso me ha traído una gran alegría. Las cosas que tengo en mi casa tienen un propósito", indicó. Si bien tiene que lavar su ropa en una lavandería en la ciudad, considera que vive "cómodamente".

Aunque se deshizo de varios artefactos, conservó su televisor y su tocadiscos. "La música es una de mis grandes pasiones. El tocadiscos en el contenedor ocupa una buena cantidad de espacio, así que eso demuestra la importancia que tiene en mi vida", afirmó.

Todos estos cambios hacia una "vida simple" lo llevaron a una profunda reflexión: "La gente se obsesiona con los artículos materiales y eso se transforma en una parte importante de la vida, pero es como si nunca hubiera un fin y siempre se quiere más. Cuando te despojás de todo, podés disfrutar de vivir de forma simple. Camino mucho más de lo que solía hacerlo. Leo mucho más y escucho mucha más música".