Arrugas de marioneta: causas, primeros signos y cómo disimular estas líneas junto a la boca de forma eficaz

Las llamadas "arrugas de marioneta“, también conocidas como “líneas de la marioneta” o pliegues melomentonianos, se forman en las esquinas exteriores de la boca y descienden hacia los bordes externos de la pera.

En algunas personas pueden generar un hundimiento en la parte inferior del rostro y pueden presentarse rectas o con una ligera curva, según explica el médico cirujano Miguel Fernández Calderón. Reciben su nombre por la apariencia de las marionetas tradicionales, que tienen la mandíbula dividida.

Para muchos, estas líneas se asocian a una imagen negativa porque crean una sombra entre la mejilla y la barbilla, lo que puede dar sensación de papada caída y resultar incómodo. La piel de esta zona es especialmente propensa a arrugarse, ya que es más delgada que en otras partes del rostro y requiere cuidados específicos.

Las arrugas en los labios, una aparición frecuente a partir de los 40 años.

Estas arrugas suelen aparecer alrededor de los 40 años, aunque los primeros indicios pueden notarse incluso entre los 20 y 30 años. Las principales causas son el envejecimiento natural, la herencia genética y la exposición solar, que acelera la degradación del colágeno y la elastina.

Según el Instituto Médico Ricart, varias prácticas pueden ayudar a prevenir o disimular estas líneas:

La protección solar es clave para evitar el envejecimiento prematuro y la formación de arrugas alrededor de la boca.

es clave para evitar el envejecimiento prematuro y la formación de arrugas alrededor de la boca. Mantener una buena hidratación —con cremas adecuadas y suficiente consumo de agua— también contribuye a conservar la flexibilidad de la piel .

—con cremas adecuadas y suficiente consumo de agua— también contribuye a conservar la flexibilidad de la . Adoptar un estilo de vida saludable , evitando el tabaco y moderando el alcohol, ayuda a frenar el deterioro cutáneo.

, evitando el tabaco y moderando el alcohol, ayuda a frenar el deterioro cutáneo. A esto se suma una dieta equilibrada, rica en antioxidantes y nutrientes esenciales para la piel.

Aunque existen procedimientos estéticos capaces de eliminar estas arrugas, las medidas preventivas siguen siendo fundamentales para mantener la dermis en buen estado y retrasar su aparición. Los ejercicios faciales también se volvieron populares por sus beneficios: estiramientos de mejillas, movimientos con labios fruncidos y ejercicios de cuello son algunos de los más utilizados para tonificar la zona y mejorar la apariencia de las líneas de marioneta.