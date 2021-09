Vendió un sillón viejo a 500 dólares pero luego descubrió el imperdonable error que había cometido

La mayoría de las personas experimentaron lo que se siente cuando uno desperdicia plata. Nada traumático, claro, pero da bronca, por ejemplo, gastar demasiado en un objeto que después resulta una decepción o peor aún: vender algo por poco dinero cuando, en realidad, después se comprueba que valía mucho más.

Es lo que le pasó a la norteamericana de Illinois, Jules Schreiner, que pensó que había hecho un gran negocio vendiendo un sillón y luego se dio cuenta de que no era tan así como ella pensaba. En un video que publicó en TikTok y que se hizo viral, contó exactamente lo que sucedió.

La joven, en principio, se sintió feliz con el negocio que había hecho

La joven tenía en su casa un sillón viejo que le habían regalado y del que ya se había cansado, por lo que decidió publicarlo en Facebook para venderlo por 500 dólares. Para su sorpresa, el sofá se compró en segundos y su dueña se sintió contenta por el supuesto buen negocio que había hecho.

Sin embargo, el estado de euforia le duró poco: al día siguiente su comprador había publicado una foto en Instagram del sillón contando que se trataba de un modelo perteneciente a un diseñador llamado Vladimir Kagan.

Kagan es un célebre diseñador estadounidense de mediados de siglo, que fue incluido en el Salón de la Fama del Diseñador en 2009 y, como es lógico de suponer, sus objetos son admirados y muy costosos.

El sillón de diseñador, en realidad, valía alrededor de veinte mil dólares

Cuando se enteró del increíble detalle, Jules siguió investigando para conocer el verdadero precio de su artículo y al fin lo encontró: otro sillón usado del mismo diseñador se estaba vendiendo a veinte mil dólares. “Pensé que había conseguido una gran oferta en el mercado de Facebook, pero ya sabés que las cosas siempre son demasiado buenas para ser verdad”, escribió Jules en el video de la red social, descorazonada por el dinero desperdiciado.

El video acumuló miles de visitas y los comentarios no tardaron en llegar. Un usuario comentó: “De ahora en adelante, siempre vamos a buscar marcas de renombre en las cosas que vendemos, así no nos pasa lo mismo. Hay que googlear antes”. Otro dijo: “Ese sillón solo vale tanto si alguien está dispuesto a pagar. Creo que te fue bien con 500 por un viejo sofá descolorido”. Mientras que otro estuvo de acuerdo y agregó: “Para ser justos, ganaste. El sillón era regalado, por lo que no perdiste plata, sino que obtuviste una diferencia de 500 dólares y el último hombre tuvo la suerte de encontrar una ganga. Fue una suma positiva para todos”.

