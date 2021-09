Eduardo Feinmann necesitaba un dato y llamó a Baby Etchecopar en vivo: “¿Es amiga tuya?”

Este jueves, en el tradicional pase de LN+ con Pablo Rossi, Eduardo Feinmann intentó comunicarse telefónicamente en vivo con Baby Etchecopar. Lo hizo en su afán de producir una nota en vivo para conseguir una información sobre una figura protagónica de esta jornada. Finalmente, el conductor de El Noticiero de LN+ pudo contactar a su colega y le preguntó: “¿Es amiga tuya?”.

La insólita situación que terminó con un llamado telefónico en vivo comenzó cuando ambos periodistas hablaban del nuevo spot de campaña en vistas a las próximas PASO de Florencio Randazzo. En este corto promocional, el precandidato de Vamos con vos mantiene un diálogo telefónico con su madre, en el que ella le da algunos consejos sobre cómo tiene que encarar la campaña.

Feinmann necesita un dato y llama en vivo a Baby Etchecopar: "No me va a atender"

Rossi y Feinmann pasaron el spot y luego, al regresar al piso, ambos se mostraron encantados con la naturalidad de la madre del precandidato. “Me encanta la mamá”, señaló el conductor de Hora 17. Fue entonces cuando al conductor de El Noticiero de LN+ se le ocurrió: “¿No la podemos llamar? Llamemos a la mamá”.

“Esperá, vamos a tratar de producir la nota al aire”, agregó Feinmann, mientras tomaba su celular y parecía escribir algo.

“¿Pero es la mamá? -preguntó entonces Rossi-. Para nosotros es la figura política del momento”.

“Estamos haciendo una producción en vivo. Perdón, estoy escribiendo un WhatsApp al aire”, agregó Feinmann.

Segundos más tarde, el mismo periodista informó, mientras tenía la vista en la pantalla de su smartphone: “Ahí me escribe Baby Etchecopar y me dice que la mamá de Randazzo es amiga de él. ¿Y qué c... me importa eso, Baby?”.

Pero luego, interesado en saber más sobre la madre del precandidato, Feinmann se decidió y llamó en vivo a Etchecopar. Mientras se escuchaba al aire la llamada, el conductor de El Noticiero dijo: “No va a atender el cag... No va a atender. Arrugaste”.

“Después de la nota de ayer con L-Gante es otro Feinmann -bromeó entonces Rossi-. Te veo más transgresor”.

En eso estaban ambos conductores cuando de pronto Etchecopar atendió la llamada. “Baby, ¿La mamá de Randazzo es amiga tuya?”, inquirió sin vueltas Feinmann. “Sí, hace muchos años. Vive justo al lado del teatro de Chivilcoy (ciudad de la que es oriundo Randazzo) donde yo hacía teatro y me traía pizzas al horno de leña cuando yo iba, porque sabía que me gustaban. Es un amor de persona”, respondió el conductor de A24.

Luego, ambos recordaron el dato de que la señora de la que hablaban era maestra y Feinmann agregó: “Muy simpática la mamá”. “No sabés lo que es -añadió Etchecopar-. La escuché y me emocionó, porque ella venía y me aconsejaba lo que tenía que decir en el teatro”.

“Igual que a Randazzo”, bromeó Feinmann. “Sí, y cuando voy a Chivilcoy la tengo que ir a visitar porque es mi amiga”, repuso el conductor, que también es actor.

Finalmente, Feinmann despidió a su colega con una broma: “Chau, querido. Te corto antes de que te echen de tu canal”.

Al finalizar la llamada, Feinmann continuó con su intento de conseguir contactarse con la madre de Florencio Randazzo. “Me lo van a gestionar”, dijo con alegría. Y unos minutos más tarde, lograría su cometido.

LA NACION