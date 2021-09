“¿Quiere a Cristina?”: la pregunta de Eduardo Feinmann a la mamá de Randazzo

Eduardo Feinmann entrevistó en vivo a la madre de Florencio Randazzo, luego de que la mujer participara de uno de los spots de su hijo. En el diálogo en vivo, la señora apuntó contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.“ Hubo cosas que no me gustaron”, dijo. Por otro lado, la mujer se refirió a la vida política de su hijo y los comentarios pasados en las redes sociales sobre que “no lo iba a votar ni su madre”.

Luego de ver el spot de campaña del precandidato a diputado nacional, el conductor de El Noticiero (LN+) llamó a Gladys, la madre del exministro de Transporte, que opinó sobre la vida política de su hijo. Todo comenzó cuando en las redes sociales se difundió el curioso spot de campaña, en el que se observa a Randazzo hablando por teléfono con su madre.

“Hola, Flori. Acá habla tu madre. Para que te acuerdes de que la elección pasada decían que no te iba a votar ni tu madre”, empieza la mujer del otro lado del teléfono y luego genera un divertido discurso con su hijo.

Al ver el video, Feinmann se contactó con Glayds para indagar el trasfondo de su decisión de colaborar con la campaña. “A mí me da vergüenza, pero una por un hijo hace cualquier cosa”, dijo y explicó que “Florencio es único, es un fuera de serie: honesto, trabajador, de palabra”. “Fue criado en un ambiente donde se cumple, trabaja. ¿Qué más querés? Tenía 14 años y atendía una heladería enfrente de casa”, agregó.

Según explicó, la familia es de clase media y si bien no les faltaba nada, su hijo prefería salir a trabajar. “Mi marido decía que una calle bien aprendida era mejor que una facultad. Tenía respeto por lo que hacía, él ha hecho cualquier cosa”, señaló la mujer que vive en Chivilcoy.

En esa localidad, agregó, su marido y su hijo “son muy queridos”. “Yo le dije: Florencio no te metas otra vez [a la política], dos veces no. No quería que se meta otra vez, estuvo cinco años. Él está bien en su profesión, tiene sus cosas”, afirmó. Por otro lado señaló que él siempre se avocó a una frase que indica: “En lugar de renegar en mi casa puedo hacer algo”.

“Él ha dejado mucho [por la política]. A las 7 de la mañana estaba en la plaza y cenas a la noche. Ha hecho muchísimos sacrificios. Tiene una mujer divina que se bancó todo y los hijos están chiquitos y no se dan cuenta”, observó.

“Me da lástima porque es la vida de él. Le encanta y lo lleva en el alma”, dijo. Por otro lado la mujer aclaró que se arrepiente de haber usado la palabra “un paño de pelotud...s” dentro de su guion. “¿Sabés qué pasa? La RAE ya lo aceptó y a mi hijo le digo ‘no seas pelot...do, andá a hacer esto’. Y uno ya lo tiene [incorporado]”.

El conductor entrevistó a Gladys, la madre de Florencio Randazzo Captura

Ante la consulta de Feinmann sobre si quiere o no a Cristina, Gladys respondió con certeza. “¿Qué querés que te diga? Yo no puedo decir nada, ni que la dejo de querer, ni que la quiero. Solamente sé que hubo cosas, las cuales, a mí como mamá no me gustaron. Pero ella se portó muy bien durante su Gobierno”, aclaró. Por último, Feinmann indagó sobre el quiebre de la relación entre su hijo y la vicepresidenta: “Algo pasó”, finalizó sin querer entrar en detalles.

