Video viral: un padre obligó a su hija a disculparse por “perrear” en las redes

Un padre descubrió que su hija filmaba videos bailando twerking y decidió obligarla a retractarse en las redes sociales. Aunque la niña solo se filmaba bailando frente a la cámara para publicaciones de TikTok, el hombre consideró que los videos la “denigran” y la incitó a leer un texto en el que se retracta, para que ella publica en sus redes sociales.

El twerking, más conocido como “perreo” en español, es un tipo de baile generalmente usado para acompañar música como el trap, el hip hop o el reggaetón. Usualmente, se realiza en cuclillas, con movimientos de cadera y muslos hacia arriba y hacia abajo. La joven quiso exhibir sus habilidades para esta danza en un desafío en TikTok, pero debió disculparse luego de que su padre encontrara los videos.

Un padre obligó a su hija a perdón en cámara luego de encontrarla bailando twerking para videos de TikTok.

“Este video lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro”, lee la chica en un video que debió compartir en redes sociales. El texto, redactado por su papá, también señala: “Esto lo hago con toda la vergüenza porque no fue la educación que mis padres me enseñaron”.

Después, el hombre cuestiona el mensaje de la niña. “¿Con quién te disculpas?”, indaga él. “Con mi familia”, responde su hija. “¿Quién es tu familia?”, insiste el hombre. “La familia Medina”, responde la joven. “No, no es la familia Medina. Tú madre, tus hermanas… ¿y por qué haces ese tipo de cosas? ¿eso eres tú? ¿esos videos te representan en algo? ¿tú eres eso? Tú eres una niña de casa, tú eres una niña que estudia y va bien en la escuela”, dice el padre, notablemente enojado. “Tú no tienes porqué estar enseñando las nalgas. ¡Las nalgas las enseñan las p... hija y tú no eres eso”, añade él en el video.

LA NACION