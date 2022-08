Viralizaron por WhatsApp su número de celular con un falso mensaje para conseguir figuritas a buen precio: “¡No paran de escribirme!”

A meno de tres meses para el comienzo del Mundial de Qatar, los fanáticos del fútbol comienzan a buscar algún pasatiempo para calmar la ansiedad y a la vez, estar conectados con todo lo que rodea al ámbito de la selección argentina.

Una de las históricos maneras de hacerlo, que se reedita cada vez que la cita mundialista está cerca, es es el ya clásico álbum de figuritas del Mundial, que abarca a un público cada vez más amplio, que se entretiene con el ritual de ir a comprar un paquete, abrirlo y observar qué jugadores, formación de un equipo o escudo le tocó para ir llenando los casilleros.

Con el correr del tiempo, la tradición de coleccionar figuritas comenzó a mutar, de la mano de Internet y, en especial, de las redes sociales, aliadas esenciales hoy en día “para llenar el álbum”

En ese contexto, un grupo de amigos decidió subirse a la tendencia actual y al parecer decidieron jugarle un pesada broma a un chico identificado como Iair: lo promocionaron como un vendedor mayorista de figuritas a un precio muy conveniente de 105 pesos el paquete (suele estar entre 150 y 180 pesos).

El WhatsApp de Lair con pedidos de figuritas

Su número, claro, empezó a divulgarse en diferentes grupos y contactos de WhatsApp por lo que enseguida comenzó a recibir una impresionante cantidad de pedidos. Con una casi infinita cantidad de chats solicitándoles figuritas, el protagonista de la historia decidió bloquear a muchas de esas personas y según se divulgó, envió un par de audios a su grupo de amigos donde se descargó con insultos contra quienes le gestaron la broma de mal gusto.

“¡Hace tres horas que no paran de escribirme! ¿Quién me hizo esta joda? Me llegan 60 llamados y mensajes por minuto”, se escucha en uno de los audios difundidos por WhatsApp de esta persona que mostraba un tono de voz desesperado, a la vez que lanzaba diversos improperios a quienes idearon este plan.

“Se agotó”, la frase de los comerciantes ante la consulta de venta de figuritas

El boom de la venta de paquetes de figuritas empezó a crecer de manera sustancial con el correr de los días. Los comerciantes, ávidos para ofrecerlos a un precio conveniente para generar ganancias, empiezan a ser víctimas de la demanda y muchos de ellos comenzaron a sufrir la falta de stock para su venta. A tal punto, que la frase “se agotó” se volvió recurrente al visitar los kioskos.

Según una investigación que realizó LA NACION, la venta fue un éxito rotundo y hoy en día, la escasez de álbumes y figuritas preocupa a los fanáticos, quienes acuden a otras plataformas en busca del bien preciado.

Ernesto Acuña, vicepresidente segundo de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, señaló en declaraciones televisivas: “Fue un furor nunca visto en mis 24 años de kiosquero”. Y agregó: “No quedó nada. A nosotros nos trajeron el viernes una tanda sorpresiva porque las figuritas se esperaban recién para la semana que viene [por esta]”.