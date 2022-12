Vivienne Westwood. Admirada por Isabel II, criticaba a Kate Middleton por sus gastos excesivos y su “falta de estilo”

Reina del punk, una grande de la moda y activista política, la carrera de Vivienne Westwood estuvo marcada por su relación de amor y odio con la familia real británica.

Paula Ikeda

Vivienne Westwood será recordada como la reina del punk. Pero hay un capítulo extra en su historia de rebeldía y protesta contra el establishment, que marca su fascinación y su relación de amor-odio con la corona británica. Provocadora, con la monarquía y con los Windsor en especial, Westwood fue quien convirtió a la reina Isabel II en un ícono pop: en los 70 customizó su imagen en una camiseta, con alfileres de gancho cerrándole la boca, y así la exhibió como “un símbolo de la hipocresía”. Irreverente, lució ese diseño una y otra vez en público. Y se vendieron copias por todo el mundo. La soberana nunca se pronunció sobre el tema pero, a pesar de tener estilos y caracteres tan distintos, Isabel II tenía debilidad Westwood y estaba secretamente encantada por estar en el sitial de rebeldía moderno y punk.

La diseñadora británica falleció el 29 de diciembre, su historia con la Corona trascendió la pasarela. BEN STANSALL - AFP

Quizá por eso, en 1992, decidió reconocerla por su contribución a la moda con la Orden del Imperio Británico. Y Westwood aceptó. Al enfrentar a los fotógrafos tras la entrega de la condecoración en el Palacio de Buckingham, la diseñadora confesó que no llevó ropa interior. “Y no porque esté en contra de ella, es que no me gusta llevarla. Y no he encontrado la que me guste para estos momentos”, declaró la diseñadora que ya en los 80 había adoptado un orbe como logo de su marca. A la bola que representa el mundo y que es utilizada por algunas monarquías como símbolo de autoridad, la diseñadora le sumó los anillos de Saturno, en representación del pasado y del futuro.

Tanto le atraía la visión y atrevimiento de Westwood a la Reina que, en 2006, redobló la apuesta y decidió nombrarla Dama. Westwood asistió a la entrega -esta vez recibió la condecoración de manos del entonces príncipe Carlos- nuevamente sin ropa interior y, como accesorio, eligió lucir cuernitos en la cabeza.

Grandes conocidas. La reina Isabel II recibe a Vivienne Westwood en la recepción "Awards for Export, Technological and Environmental Achievement" en 1999. El evento fue en el Palacio de Buckingham, el mismo escenario donde la diseñadora fue condecorada en 1992. FIONA HANSON - POOL

Sus vidas estuvieron tan entrelazadas que, en febrero de 2022, Vivienne fue incluida en el libro real “Queen Elizabeth: A Platinum Jubilee Celebration” (”Reina Isabel: una celebración por el Jubileo de Platino”) en el marco del Jubileo por los 70 años de reinado. Las dos reinas -Isabel con 96 años y Vivienne con 81- murieron el mismo año con una diferencia de tres meses.

Kate Middleton, en la mira

En este “amor y odio” con la monarquía y con los Windsor, Westwood eligió a una víctima. La diseñadora británica apuntó contra Kate Middleton en los días previos a su boda con el príncipe William y su incorporación a la Familia Real en 2011. La casa Alexander McQueen fue la elegida para diseñar su vestido y Vivienne reaccionó: “Me hubiera gustado vestir a Kate Middleton, pero tendremos que esperar hasta que tenga un poco más de estilo”, dijo al presentar su colección inspirada en reinas y Alicia en el País de las Maravillas.

En 1992 la Reina le otorgó a Vivienne Westwood la Orden del Imperio Británico. Le concedió el título de Dama en 2006, ceremonia a la cual la diseñadora asistió (otra vez) sin ropa interior y eligió llevar cuernitos cual accesorio. FIONA HANSON - POOL

Una vez casada, la diseñadora marcó problemas de estilismo y maquillaje en la duquesa. Dijo que su delineado la hacía parecer “dura”: “Que se lo aplique bien o que no use nada”, sentenció. Y agregó: “Me parece que su imagen es de mujer común y corriente que viste prendas que podría encontrar en cualquier tienda. Creo que –una futura reina- debería ofrecer la imagen de una mujer excepcional, independientemente de dónde quiera comprar su ropa”.

Aun afianzada ya en su rol como duquesa de Cambridge, Kate volvió a estar en la mira de la diseñadora. Como activista por el cuidado del medioambiente, Westwood le criticó su falta de compromiso ambiental al casi no reciclar su guardarropa y lucir un nuevo modelo en cada aparición pública: “Sería genial si usara la misma ropa una y otra vez porque eso es muy bueno para el medioambiente. Enviaría un mensaje muy agradable”. Un ataque sin filtro. Y agregó: “Si te vas a tomar tantas molestias para conseguir un atuendo que te quede bien, entonces debes seguir usándolo. No tienes que tener un atuendo rojo un día y luego algo casi igual en azul el próximo”.

No llegó a pronunciarse sobre Meghan y Harry aunque todo indica que tenían simpatías y causas ambientales en común. “El mundo necesita gente como Vivienne para marcar la diferencia”, tuiteó el fotógrafo Misan Harriman, un amigo cercano de los duques de Sussex -el mismo que aparece en la docu serie “Harry y Meghan”- apenas se supo de su muerte. Y es que Westwood fue pionera al promover la moda circular, el cuidado del medioambiente y en visibilizar a los diseñadores agobiados por frenético ritmo del fast fashion. “Lo que estamos haciendo es basura. Los compradores necesitan comprar muchas menos cosas, pero escogerlas mejor y hacer que duren. Calidad, no cantidad”. A su muerte este 29 de diciembre, sus allegados detallaron que Vivienne “continuaba haciendo las cosas que amaba, incluso hasta el último momento. Continuó diseñando, trabajando y cambiando el mundo para tener un mejor lugar”. Hasta sus últimos días, fue a trabajar en bicicleta.

"Buy less, choose well, make it last" ("compra menos, elige mejor, haz que dure), la premisa de Vivienne a la hora de encarar la moda. Calidad por sobre cantidad. Westwood se convirtió en la voz de los diseñadores agotados por el ritmo frenético que impuso el fast fashion.

Dios salve a la Reina (consorte)

Pero si Kate no era santa de su devoción y con la reina Isabel II tuvo amor odio a la distancia, hay otros miembros de la Familia Real a los que Vivienne Westwood sí apreciaba. Contra todas las opiniones, la diseñadora siempre fue afín a Camilla Parker-Bowles, exduquesa de Cornualles y actual reina consorte. Es por eso que, quien fuera rival de Lady Di, solía presentarse con diseños de Vivienne Westwood en actos oficiales como en las carreras de Ascot.

Viviene Westwood en la Semana de la Moda Masculina de Milán 2016 con la en homenaje al príncipe Carlos, hoy rey Carlos III. “Si el príncipe Carlos hubiera gobernado el mundo de acuerdo con sus prioridades durante los últimos 30 años, estaríamos bien y abordando el cambio climático”. Antonio de Moraes Barros Filho - WireImage

La diseñadora entendía que era el motor detrás del actual rey Carlos III (el mismo que, como príncipe de Gales, le entregó su título de Dama) quien fue protagonista de una de sus colecciones en 2015. Vivienne siempre apreció la actitud de Camilla y Carlos frente al medioambiente. “Si el príncipe Carlos hubiera gobernado el mundo de acuerdo con sus prioridades durante los últimos 30 años, estaríamos bien y abordando el cambio climático”, supo decir la reina del punk, con una camiseta con su imagen orgullosamente impresa. En una entrevista a The Guardian, remarcó: “Él ha hecho una cantidad increíble de cosas por este mundo. Negoció un acuerdo para proteger la selva tropical entre Guyana y Noruega y entiende que lo que nos hace humanos es que somos capaces de expresarnos a través de cultura”. Falleció a meses de ver su Coronación.