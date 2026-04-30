El hallazgo de la psicología: por qué continuar con el hábito de la lectura después de los 50 años es fundamental
Expertos en salud mental identificaron patrones en este segmento de la población; conocé qué dicen los especialistas
- 2 minutos de lectura'
La psicología identificó una habilidad secreta que esconden las personas que llegan a los 50 años con el hábito consolidado de la lectura. Según los expertos, leer no representa solo un pasatiempo, sino que funciona como un entrenamiento para el cerebro que fortalece las conexiones neuronales de manera sostenida. Este comportamiento genera mejoras significativas en la concentración, el manejo de la información y la capacidad de expresarse con claridad en la vida cotidiana.
El hábito de leer libros desarrolla la imaginación y activa múltiples redes neuronales responsables de la memoria, el lenguaje y las emociones. Este proceso mental genera beneficios cognitivos y emocionales profundos. Cada palabra que una persona procesa pone en funcionamiento circuitos neuronales asociados a la vista, la memoria y la empatía, lo cual crea un entrenamiento mental constante. A diferencia de otras actividades de ocio, la lectura requiere análisis y reflexión, tareas que desafían la capacidad intelectual del individuo.
Durante este ejercicio, el cerebro libera dopamina, serotonina y oxitocina, neurotransmisores que se vinculan directamente con el placer, el bienestar y la conexión social.
Además del impacto positivo en la estructura cognitiva, esta práctica sirve como una vía de escape eficaz frente al estrés diario. El acto de leer permite una desconexión necesaria para bajar un cambio y recargar energías, según indican los especialistas en psicología. Este momento de pausa ayuda a comprender mejor el mundo que rodea al lector y fomenta una apertura mental mayor.
La ciencia destaca que la lectura habitual estimula la neuroplasticidad, un factor determinante que puede retrasar el deterioro cognitivo en edades avanzadas. Los beneficios resultan evidentes: la lectura fortalece la concentración y optimiza el bienestar general. Al mantener este hábito, las personas consolidan una herramienta de defensa ante el agotamiento mental y preservan sus funciones cerebrales por más tiempo.
La combinación de placer y estímulo intelectual posiciona a la lectura como una de las actividades más completas para la salud del cerebro, dado que los beneficios se extienden mucho más allá de la simple comprensión lectora.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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