Vivió 20 años en España y ahora vuelve a la Argentina: “Hoy, si querés ganar mejor, no te tenés que ir”

El fenómeno de la migración inversa cobra fuerza en los relatos de quienes optan por regresar a la Argentina tras largas temporadas en el exterior. Luciana Chippano, protagonista de este proceso, compartió su experiencia desde el Aeropuerto de Barajas mientras esperaba su vuelo de retorno. Junto a su pareja, quien residió dos décadas en España, ella decidió dejar atrás cinco años de vida en el país europeo para instalarse nuevamente en territorio nacional. La pareja despachó once valijas antes de su partida y reconoció la rapidez con la que se sucedieron los eventos, un hecho que todavía les resulta difícil de asimilar.

Vivieron 20 años en España y ahora vuelven a la Argentina

“Cuando subimos el video de ‘Nos volvemos a Argentina’ me llamó la atención la cantidad de personas que pusieron que también se estaban volviendo”, explicó Chippano en el primer registro audiovisual. La pareja recibió constantes consultas de seguidores interesados en conocer los fundamentos de su decisión. Ante la incertidumbre de muchos argentinos que contemplan emigrar o regresar, la mujer propuso un análisis introspectivo antes de tomar cualquier determinación radical. Según contó, el contexto histórico actual difiere de décadas pasadas, dado que las oportunidades laborales ahora se encuentran en el entorno digital y no requieren de una mudanza física a otro continente.

“Hoy las oportunidades están en tu computadora. Si querés ganar mejor, no te tenés que ir a España, a Estados Unidos o a donde sea. Hay un montón de gente desde Argentina trabajando para Europa”, enfatizó Luciana en el segundo video publicado. La creadora de contenido sostiene que la irrupción de herramientas como la inteligencia artificial permite el trabajo remoto con eficiencia. Por esta razón, su retorno no responde a una expectativa de mejora macroeconómica en la Argentina, sino a un deseo personal de habitar el país nuevamente. Ella define su etapa en el exterior como una aventura y una experiencia de vida, no como un proyecto fallido.

Los consejos de Luciana Chippano para quienes dudan en emigrar

La decisión de la pareja integra un análisis profundo de costos y beneficios. La joven sugiere a sus seguidores que cada individuo evalúe qué deja atrás y qué busca al considerar la posibilidad de emigrar. La clave del éxito actual radica en la capacidad de generar ingresos en moneda extranjera sin abandonar el país de origen. Con este cambio de paradigma, la migración pierde su carácter de única opción para el desarrollo profesional. El futuro de la pareja en Argentina permanece como una incógnita que, según sus palabras, se develará con el correr de los meses.