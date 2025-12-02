Qué es la “migración inversa”, la estrategia de Donald Trump que impacta directamente a los extranjeros

En un mensaje difundido en redes sociales, Donald Trump expuso una serie de medidas que su gobierno busca implementar. El presidente afirmó que las políticas de la administración anterior permitieron un ingreso amplio de extranjeros que, según él, generó consecuencias negativas en la estructura social y económica de Estados Unidos. En ese contexto, introdujo el término “migración inversa” como eje central de su nueva estrategia.

¿En qué consiste la migración inversa propuesta por Trump?

Tras la muerte de una integrante de la Guardia Nacional herida en un ataque en Washington D.C., que involucró a un ciudadano afgano como autor del hecho, Trump atribuyó diversos problemas sociales a la presencia de extranjeros y planteó que solo una política de retorno masivo permitiría revertir lo que describió como disfunciones en distintos ámbitos.

Tras el último acontecimiento en Washington D.C, Trump anunció que impulsará una política migratoria más estricta Archivo

“Terminaré con todos los millones de admisiones ilegales de Biden y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos, o sea incapaz de amar a nuestro país”, anticipó el mandatario en una publicación de X. En su mensaje, mencionó cifras que adjudicó al censo nacional, según las cuales más de 50 millones de personas nacidas fuera del país norteamericano residen actualmente en Estados Unidos.

El presidente utilizó el término “migración inversa” para describir un proceso mediante el cual se reduciría la presencia de extranjeros a través de remociones, revisiones de estatus y restricciones al ingreso. Según su interpretación, esta medida permitiría disminuir grupos que él considera contribuyentes a tensiones sociales y económicas.

“Pausaré permanentemente la migración de todos los países del ‘tercer mundo’ para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, aseguró el mandatario. Entre las otras acciones anunciadas se encuentran:

La finalización de todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos.

La desnaturalización de migrantes que “socaven la tranquilidad doméstica”.

La deportación de ciudadanos extranjeros que constituyan una carga pública, representen riesgos de seguridad o resulten “incompatibles con la civilización occidental”.

La idea se presenta como un mecanismo destinado a “rebalancear” la composición demográfica mediante la salida de personas que, a juicio de Trump, no aportan beneficios económicos o representan riesgos para la estabilidad interna. Se trata de un concepto que no forma parte de una clasificación técnica dentro de las políticas migratorias tradicionales, pero que el presidente emplea como una estrategia de corrección.

Dos integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron baleados el miércoles 26 de noviembre de 2025 cerca de la Casa Blanca y un sospechoso se encuentra bajo custodia Hu Yousong� - XinHua�

Las medidas de Trump tras el incidente en Washington D.C.

El ataque en la capital estadounidense, en el que falleció la miembro de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom y otro integrante del cuerpo resultó gravemente herido, fue utilizado por la administración para anunciar un nuevo conjunto de restricciones migratorias. El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, enfrenta cargos por asesinato en primer grado.

A partir de este caso, la presidencia comunicó que analizará todos los procesos que permitieron el ingreso de ciudadanos afganos desde 2021. Entre los ejemplos mencionados se encuentran las solicitudes de reubicación de personas que colaboraron con Estados Unidos durante el conflicto en Afganistán y que buscaron protección a través de programas especiales.

“Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende indefinidamente a la espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad e investigación”, anunció el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) en X.

Por su parte, Trump indicó además que se analiza la posibilidad de deportar a familiares del sospechoso, incluidos su esposa e hijos, residentes en Washington. Este planteamiento se enmarca en nuevas pautas que amplían los criterios de expulsión más allá de antecedentes penales o actividades ilícitas comprobadas.

El presidente de EE.UU. anticipa más deportaciones y mayores restricciones para los países considerados del "tercer mundo" Erin Hooley - AP

Trump anuncia nuevas restricciones migratorias y revisión de beneficios en EE.UU.

Otra de las medidas de Trump es la verificación completa de solicitudes de asilo autorizadas bajo la administración anterior. El gobierno también mencionó que reexaminará tarjetas de residencia otorgadas a ciudadanos de un grupo de países al que considera de “preocupación”. La revisión incluiría evaluar si los beneficiarios siguen cumpliendo criterios que la gestión actual considera necesarios para mantener el estatus.

Trump afirmó que se cancelarán todas las admisiones que, según él, se realizaron sin cumplimiento adecuado de los procedimientos legales. También cuestionó la validez de documentos firmados durante la gestión de Joe Biden mediante sistemas automatizados, aunque no presentó evidencia que respalde su afirmación.

El presidente cerró su mensaje con una advertencia directa a “aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que Estados Unidos”. “No les queda mucho tiempo”, sentenció.