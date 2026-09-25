Vivió en 17 casas y a los 94 años su nieta escribió su historia: “Lo importante fue el tiempo juntas”

Irlanda Puente reconstruyó la vida de su abuela, Elvira Puente, de 94 años, a través de las 17 casas en las que vivió. La mujer atravesó una vida marcada por las mudanzas que ahora quedó plasmada en el libro Tantas casas, tantas vidas y su nieta lo presentó con orgullo: “He descubierto muchísimas cosas de mi abuela que no conocía”.

La historia de Elvira: escribió un libro sobre cada lugar donde vivió su abuela

Irlanda tiene 30 años, es fotógrafa y mantiene una estrecha relación con su abuela desde pequeña. En una entrevista con 65yMás, contó que inicialmente quería realizar un documental para conservar la historia familiar, pero después de recibir la propuesta de una editorial decidió llevarla al papel.

Abuela y nieta repasaron durante meses los recuerdos asociados a cada una de las viviendas de Elvira

El resultado fue Tantas casas, tantas vidas, un libro organizado en 17 capítulos, uno por cada hogar de Elvira. La estructura surgió de una particularidad que Irlanda identificó después de años de escuchar sus relatos.

Elvira no suele ordenar los acontecimientos de su vida a partir de fechas. En cambio, recuerda qué vivienda habitaba cuando sucedió cada episodio.

La infancia de Elvira estuvo marcada por dos pérdidas. Su madre murió cuando ella tenía cuatro años y su padre cuando tenía ocho.

Ante la posibilidad de que los hermanos fueran enviados a un hospicio, familiares decidieron hacerse cargo de ellos y repartirlos entre diferentes hogares.

A Elvira la recibieron unos tíos pastores que ya tenían siete hijos. Según relató su nieta, aquellos años coincidieron con la posguerra española y estuvieron atravesados por las dificultades económicas y la necesidad de aprender a desenvolverse desde muy pequeña.

Entre sus 17 casas, Elvira vivió en La Pedrera de Gaudí

Las sucesivas mudanzas llevaron a Elvira por diferentes viviendas y ciudades. Una de esas etapas transcurrió en Barcelona, donde llegó a vivir en La Pedrera, uno de los edificios más reconocidos del arquitecto Antoni Gaudí.

Décadas después, Irlanda decidió reconstruir junto a su abuela cada una de esas etapas para preparar el libro. La distancia obligó a organizar los encuentros, ya que Elvira vive en Burgos y su nieta en Barcelona.

Elvira perdió a su madre a los cuatro años y quedó huérfana a los ocho, cuando distintos familiares se hicieron cargo de los hermanos Instagram @Irlandapuente_

Durante aproximadamente un año, la autora viajó una vez por mes para conversar con ella. “Casa por casa íbamos repasando toda su historia”, explicó a 65yMás.

Esas charlas recuperaron recuerdos conocidos, pero también sacaron a la luz episodios familiares que Irlanda desconocía pese a la relación cercana que siempre mantuvo con su abuela.

La joven comenzó a pasar mucho tiempo con sus abuelos cuando tenía cinco años. Desde entonces, compartió con ellos los veranos, las Navidades, la Semana Santa y otros períodos de vacaciones en el pueblo de Burgos donde vive Elvira.

A sus 94 años, Elvira mantiene una rutina activa. Según contó Irlanda al medio, camina casi 5 kilómetros por día y no toma medicación.

El libro que nació de las conversaciones entre abuela y nieta

Para Irlanda, el mayor valor del proyecto terminó siendo el tiempo compartido con su abuela y la posibilidad de conocer una parte de su vida que hasta entonces desconocía.

Tantas casas, tantas vidas está organizado en 17 capítulos, uno por cada hogar que marcó la historia de Elvira Instagram @

“El fin, me he dado cuenta, nunca fue el libro sino realmente todo el tiempo que hemos pasado juntas”, aseguró a 65yMás. El proceso también la enfrentó al miedo a perder a Elvira.

La autora contó que durante algunos meses tuvo dificultades para escribir porque temía que su abuela muriera antes de que pudiera terminar la obra o que finalizarla representara el cierre de una etapa.

Con el tiempo, retomó el trabajo y completó el proyecto. Para que Tantas casas, tantas vidas pudiera avanzar hacia su publicación física, necesitaba alcanzar 150 prerreservas. Según Irlanda, consiguió 200 durante las primeras 24 horas.

La autora busca que el libro permita conservar la historia familiar para las siguientes generaciones y transmitir algunos de los aprendizajes que surgieron de las conversaciones con su abuela.