Voltaire, filósofo: “Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero”

La máxima atribuida a François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, “Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero”, volvió al centro del debate público en 2026. Aunque la frase fue escrita hace más de dos siglos por el filósofo francés, en 1694, su resonancia en la era de la denominada hustle culture resulta ineludible. Esta reflexión invita a una autocrítica profunda sobre el rol que el dinero ocupa en la vida cotidiana de las personas, transformándose de una herramienta necesaria para la subsistencia en un fin absoluto que condiciona las decisiones vitales.

El análisis del fenómeno revela una trampa psicológica y social, ya que el problema no reside en la búsqueda de estabilidad financiera, sino en la obsesión por convertir lo material en el eje único de la vida. Cuando el dinero se percibe como la solución universal para alcanzar el respeto o la felicidad, las personas comienzan a subordinar sus principios, sus vínculos afectivos y su salud al servicio de la acumulación económica.

Las palabras de Voltaire siguen vigentes en pleno 2026 por el valor que se le da al dinero IA

Esta dinámica, exacerbada por las redes sociales, glorifica el trabajo incesante, donde sacrificar el descanso y el tiempo familiar se interpreta como un mérito y no como un síntoma de una patología social. Esta cultura del esfuerzo desmedido, que aplaude el agotamiento extremo bajo la premisa de que “el éxito no descansa”, tiene consecuencias concretas en la salud. La Organización Mundial de la Salud reconoce al síndrome de agotamiento laboral, o burnout, como un fenómeno derivado del estrés crónico en el ámbito profesional.

Los síntomas, que incluyen un cansancio físico y emocional constante, desmotivación, pérdida de interés y dificultades de concentración, son la manifestación clínica de una vida donde el trabajo consume todos los espacios de la existencia. Los especialistas coinciden en que, al intentar maximizar los ingresos a cualquier costo, muchos individuos terminan por destruir los mismos pilares que deberían sustentar una vida equilibrada, como el tiempo libre y la salud.

Quién fue Voltaire

Voltaire, una de las figuras más influyentes de la Ilustración, dedicó gran parte de su obra a defender la razón y la libertad frente al dogmatismo. Su legado, ahora utilizado para interpelar a las sociedades modernas, sigue vigente porque aborda la naturaleza humana en relación con el poder y los recursos. Si bien el dinero es fundamental para cubrir necesidades básicas, la advertencia del filósofo es clara: cuando el individuo deja de trabajar para vivir y comienza a vivir únicamente para trabajar, pierde su libertad. Al final del camino, las personas suelen valorar más las experiencias compartidas y la paz interior que la cifra acumulada en una cuenta bancaria.

Voltaire es reconocido como una de las figuras más influyentes de la Ilustración GETTY IMAGES

La encrucijada actual es, en esencia, una cuestión de prioridades, donde la estabilidad financiera sigue como un objetivo legítimo, pero la reflexión de Voltaire funciona como un límite ético. No se trata de demonizar el trabajo, sino de evitar que la búsqueda de dinero se convierta en un amo silencioso que dicte cada paso, cada renuncia y cada minuto del día. La vigencia del pensador francés radica en su capacidad de recordarnos que el valor de una persona no debería medirse por su capacidad productiva, sino por su capacidad de mantener su humanidad a salvo de la vorágine mercantilista.