Xuxa. Su hija Sasha brilla en las pasarelas de San Pablo

Sasha Meneghel es una "bajita" en ascenso. Viajó desde Nueva York -donde está instalada desde hace tres años- a Brasil para desfilar en el Mercado Municipal de San Pablo Fuente: HOLA - Crédito: AFP

4 de septiembre de 2019 • 16:55

Tiene 21 años y más de siete millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sasha Meneghel, la hija de Xuxa (56) y su ex, Luciano Szafir (50), se consolida día a día como modelo e influencer. Desde hace tres años, la heredera de la "reina de los bajitos" dejó Río de Janeiro para instalarse en Nueva York y apostar a su carrera mientras estudia Diseño en Parsons The New School of Design. "Con mamá nos extrañamos mucho, aunque nos mensajeamos todos los días. Ella siempre va a ser mi referente, pero quiero que me reconozcan por quien soy", dijo hace un tiempo.

En un viaje relámpago, Sasha volvió a Brasil para desfilar la nueva colección de Água de Coco en el Mercado Municipal de San Pablo. Desde la primera fila la aplaudieron con mucho orgullo su mamá, la pareja de Xuxa, Junno Andrade (56), y su padre.

Xuxa siempre se mostró orgullosa de su heredera, a quien adora y con quien siempre se mostró muy unida. Incluso, años atrás la incluyó en dos de sus películas Fuente: HOLA