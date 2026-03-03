La cita de Xuxa y John-John Kennedy en Nueva York: por qué jamás volvieron a hablarse

Fue el soltero más codiciado del mundo. En 1988 la revista People lo presentó como “el hombre más sexy vivo”. Tenía fama, dinero y cargaba con el peso de un apellido que era, a la vez, una bendición y una desgracia. Los Kennedy, marcados por un sino trágico, fueron lo más parecido a una Familia Real que hubo alguna vez en los Estados Unidos. A John Fitzgerald Kennedy Jr., protagonista de esta historia, lo llamaban “el príncipe de Nueva York”.

El heredero

Fue el tercer hijo de John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Bouvier. Su hermana mayor, Arabella, murió antes de nacer y su hermano menor, Patrick, falleció dos días después del parto. JFK Jr. creció muy cerca de Caroline, tres años mayor.

John F. Kennedy Jr. Exploring His Father's Desk Getty Images

La prensa lo bautizó, cariñosamente, “John-John”. Aprendió a caminar en la Casa Blanca. No había cumplido tres años cuando su padre fue asesinado de un tiro en la cabeza. La foto de “John-John” despidiendo el féretro de JFK, el 35° presidente de los Estados Unidos, con un saludo militar dio la vuelta al mundo.

Members of the Kennedy family at the funeral of assassinated president John F. Kennedy at Washington DC. From left: Senator Edward Kennedy, Caroline Kennedy, (aged 6), Jackie Kennedy (1929 - 1994), Attorney General Robert Kennedy and John Kennedy (1960 - 1999) (aged 3). (Photo by Keystone/Getty Images) Getty Images

Se formó como abogado. Y cada uno de sus pasos reflejó en la prensa. Muy a su pesar, fue protagonista de la vida social de Nueva York. Y vivió romances “de revista”. Fue novio de Daryl Hannah y se lo relacionó con una interminable lista de celebrities: Madonna, Cindy Crawford, Sarah Jessica Parker… Ninguna lo negó jamás.

Cuando conoció a Xuxa, trabajaba como asistente en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

JOHN F KENNEDY JNR AND DARYL HANNAH IN NEW YORK, AMERICA - 1994

La reina de los bajitos

Maria da Graça Meneghel tuvo una carrera sinuosa. Comenzó como modelo y se convirtió en “chica de tapa” de todas las revistas femeninas de Brasil. Su popularidad se disparó cuando se puso de novia con Pelé, máximo astro en la historia del fútbol brasileño. También supo brillar en las revistas masculinas: en diciembre de 1982 se consagró como conejita de Playboy.

La popularidad de Xuxa se disparó cuando comenzó su noviazgo con Pelé

En 1986 debutó con el Xou de Xuxa (Xuxa es el sobrenombre que le puso su hermano) y, desde entonces y para siempre, se consagró como La Reina de Los Bajitos. E hizo fortunas.

Su fama pronto trascendió los límites de Brasil. En 1987, el diario francés Libération la incluyó en la lista de las 10 mujeres de mayor destaque del planeta, junto a la primera ministra inglesa Margaret Thatcher. Poco después, durante su noviazgo con Ayrton Senna, fue “la primera dama de la Fórmula Uno”.

Xuxa, chica de tapa de la revista Carinho, en los '80

Xuxa chica de tapa de la revista Nova en los '90

La intimidad del encuentro

Rose Ganguzza, representante de Xuxa en los Estados Unidos, quien promovió su desembarco como modelo, ofició de celestina. En distintas entrevistas, jura que Xuxa le pidió que tendiese un puente. Que la brasileña quería conocer al hombre más sexy del planeta.

Xuxa lo cuenta diferente: dice que John-John pidió conocerla, que sabía quién era porque ella había hecho algunas campañas como modelo en los Estados Unidos y, además, su nombre figuraba entre las mujeres más ricas del showbizz.

El su libro ‘Prince Charming’, Wendy Leigh le da la razón a las dos: dice que Rose Ganguzza envió fotos de Xuxa a la oficina de JFK Jr. y que él, impactado por las imágenes, le respondió que quería conocerla.

Xuxa viajó a Nueva York para atender compromisos comerciales. Y para concretar de una vez el encuentro. Ganguzza organizó un almuerzo en Tribecca Grill, el restaurante de Robert De Niro (que cerró a comienzos de 2025). Fue poco antes de la Navidad de 1991.

Recuerda Xuxa: “Fui a verlo en mi limousine y él llegó en bicicleta, ¡qué cosa tan linda! Nos encontramos para almorzar, pero no sentí ganas de comer nada, me quedé admirando aquél ‘Dios’ que tenía enfrente”.

Almorzaron, aunque no trascendió qué comieron. Xuxa notó que John-John sabía muy poco de Brasil. “Tengo una isla cerca de Río de Janeiro. ¿Por qué no vienes para el Carnaval?”, le dijo. Todavía hoy, 35 años después, cree que a él le gustó la idea.

Xuxa y John-John, retratados por los paparazzi, en las calles de Nueva York

Después del almuerzo, cuando Xuxa volvía a su limo, John-John la invitó a caminar por el vecindario. Sigue Xuxa: “Dejamos los autos y empezamos a caminar. Las personas miraban… Nosotros no sabíamos que todo el tiempo nos seguía un auto con un equipo de reporteros".

Pero el paseo duró un suspiro: fue interrumpido cuando aparecieron dos fotógrafos y un camarógrafo para retratar a la pareja. Se refugiaron en la limo de Xuxa. Él le abrió la puerta, está filmado. Poco después se despidieron con un “hasta pronto”, pero nunca más volvieron a verse...

Xuxa regresó a su hotel. Horas más tarde concedió una entrevista donde le preguntaron por su cita fallida.

-Hoy tuviste una cita con uno de los hombres más famosos, más sexys del mundo... ¿Cómo fue?

-Bien.

-¿Cómo estuvo?

-No lo sé (ríe). Pregúntale a él.

-¿De qué hablaron?

-De mi trabajo, sobre Brasil…

-¿Te pareció atractivo?

-Sí (revolea los ojos).

-Decime un poco más.

-(ríe) No, no, no.

-¿Te va a visitar a Brasil?

-No lo sé, quizás.

-¿En qué gasta su dinero?

-No sé, no sé cuánto tengo. Tengo todo, sólo necesito amor.

“Fue una lástima, es muy guapo”

Unos días después, las fotos de Xuxa y John John caminando por las calles de Tribecca llegaron a la prensa. El video se reprodujo también en televisión. ¿El príncipe de Nueva York finalmente había encontrado el amor?, se preguntaban.

Continúa Rose Ganguzza: “Durante los días posteriores a la cita, me llamaban los periodistas y me preguntaban ‘¿Cuánto querés por la historia? Ya tenemos las imágenes y las vamos a publicar’. Quando JFK vio eso, se asustó. Porque él era una celebridad, pero no se dio cuenta de que Xuxa era una celebridad todavía mayor”.

Xuxa y John-John Kennedy dentro de la limo, publicados por al revista Caras Brasil. Marlene Mattos, representante de Xuxa, dio la foto a la prensa, gesto que indignó al hijo de JFK.

Ganguzza no tiene dudas: dice que la sobreexposición dejó a John-John intimidado. “Lo que le asustó fue que Marlene (por Marlene Mattos, representante de Xuxa) le dio las fotos de los dos a la prensa estadounidense. Yo negué y ella las dio. Esa fue la razón por la que John-John pensó que no debía continuar una relación con ella”.

Xuxa concuerda. Así lo recordó en 2024, en una entrevista radial: “Hablé con él, arreglamos que viniera a Brasil, pero después salió este artículo y nunca más llamó... No me habló más, pero yo sé que estaba interesado en acercarse. Pero no sucedió. Fue una lástima, es muy guapo, es un chico muy bueno. Intenté hablar con él después de eso para decirle que yo no lo hice, pero no pude. No quiso hablar conmigo”.