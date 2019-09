Zaira Nara. Embarazada de tres meses: "Si es varón, nos plantamos acá"

La modelo y conductora -que ya es madre de Malaika (3)- escribe otro capítulo de su historia de amor con Jakob von Plessen y asegura: "Teníamos muchas ganas de que Mali tuviera un hermano con esta diferencia de edad" Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

El 15 de agosto -día de su cumpleaños número 31- Zaira Nara llegó muy temprano a los estudios de Telefe con una energía renovada y muchas ganas de celebrar. Tenía una noticia para dar, la más dulce: un nuevo embarazo. "Justo cumplía los tres meses y me pareció una linda idea contarlo en Morfi, todos a la mesa, el programa que conduzco. Quería que fuese en vivo, con mis compañeros. Tenía muchas ganas de anunciarlo", contó la modelo a ¡Hola! Argentina durante la presentación de una nueva paleta de sombras de Zaira Beauty, su marca de maquillaje.

-¿Tus compañeros de trabajo se enteraron ese mismo día?

-Sólo lo sabían unos poquitos, porque muchas veces en el programa hacemos cosas que embarazada no podía hacer, como subirme a un toro mecánico, bailar sin parar o hacer ejercicios. A todos les iba a parecer raro porque siempre me prendo en todas. Desde que se lo dije al Chino [Leunis, su coequiper] y a Santi [Giorgini, chef del programa], me cuidaron un montón. Son mis maridos cuando estoy en tele. [Se ríe]. Además, los tres siempre tomamos mate y yo había dejado de hacerlo porque me daba náuseas. También me pasaba que comía cualquier cosa, a cualquier hora. Tal vez, a las diez de la mañana, probaba guiso de lentejas. Hay cosas que desvariás cuando estás embarazada. [Se ríe].

-¿Cómo te sentís ahora?

-Bien, pero los primeros tres meses tenía náuseas, sueño. Con el embarazo de Mali creo que también me pasó lo mismo, pero un poco me olvidé. ¡Ya pasaron tres años!

-En tu última entrevista con ¡Hola! Argentina contaste que querían agrandar la familia, pero no tenían apuro.

-Con Jako [su pareja, Jakob von Plessen] teníamos muchas ganas de que Mali tuviera un hermano con esta diferencia de edad. Además, nos acabamos de mudar a una casa que pensamos y deseamos mucho. A veces, necesitás ir armándote, cerrando ciclos, para dar comienzo a otros.

-¿Ya saben el sexo?

-No y no sé si quiero saberlo ya. En la primera ecografía, no se vio. Seguramente, en la próxima, ya nos enteraremos. Pero todavía tengo esa incertidumbre linda de no saber.

-¿Qué dice Malaika, la hermana mayor?

-Está feliz. De a ratos quiere una hermanita, y después, un hermano. Con Jako le aclaramos que no se puede pedir. Ahora dice que quiere un hermanito como "Oli" [la hija de Paula Chaves], que tiene a "Baltha". Es muy difícil que entienda, pero me río mucho con sus razonamientos. El otro día volvió de natación y me preguntó: "¿Ya nació mi hermano?".

-¿Cuándo se lo contaste a tu familia?

-A Wanda y a mamá se lo conté cuando fuimos a la casa que tiene mi hermana en Lago di Como, hace un mes y medio. En ese viaje estuvimos en Italia y en Austria, donde también visitamos a la familia de Jako. Pero no viajamos especialmente para hacer el anuncio, ¿eh? Teníamos el viaje proyectado desde hacía meses, con pasajes y todo. Y fue increíble que hayamos podido ir y contarles. Yo estaba embarazada de muy poquitito, con la confirmación del test positivo y una ecografía, nada más. Encontramos el momento perfecto para contárselo a mi mamá, mi hermana y mi suegra. Imposible haberlo planeado mejor.

-¿Querés un varón o una mujer?

-Me da igual. Si es varón, nos plantamos acá. Jako muere por que sea hombre. Trata de disimularlo, pero yo sé que es así. A mí, en el fondo, me encantaría tener dos mujeres, replicaría lo que yo viví con mi hermana. [Se ríe].

