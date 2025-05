Abal Medina celebró la caída de ficha limpia en el Senado y calificó al proyecto como “humo electoral”

A diez días de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) porteño, Juan Manuel Abal Medina, dijo que la intención de su espacio es que se debata otra alternativa del peronismo. En este contexto, se refirió a ficha limpia, que fue rechazada en el Senado, y afirmó que no votaría por un proyecto similar en la Ciudad.

"Yo votaría que no a ficha limpia en la Ciudad. Es humo electoral. La única forma de controlar la corrupción en el mundo es conociendo y controlando a los representantes. El ejemplo más concreto es Edgardo Kueider, que no tiene ninguna denuncia“, expresó en LN+ el candidato por Justa, Libre y Soberana. Además, consideró que la caída del proyecto en la Cámara alta no se debió a un acuerdo con el peronismo.

Respecto a ficha limpia, el peronismo acusó que se trata de un intento de “proscribir” a Cristina Kirchner para que no pueda presentarse a cargos nacionales, ya que tiene dos condenas firmes en segunda instancia, sobre lo cual Abal Medina declaró que el proyecto no es la forma controlar la corrupción. A su vez, en cuanto a si la ex vicepresidenta representa el pasado o no de un sector de la oposición, dijo que lo debe definir la sociedad con el voto. “Yo lo que quiero es discutir con el peronismo, por eso en estas elecciones enfrentamos a [Leandro] Santoro y [Alejandro] Kim”, resaltó.

Acto seguido, el candidato remarcó que no tiene diálogo con Cristina Kirchner hace tiempo y añadió: "Tenemos algunas diferencias y nunca lo he escondido. He pagado algunos costos por eso pero yo sigo convencido de que el peronismo debe renovarse, sobretodo con el presente que estamos atravesando".

Por otra parte, sobre la recta final de la campaña porteña, indicó que los porteños están transitando una “avivada” de parte de Jorge Macri, jefe de Gobierno. “Está haciendo una gestión muy mala y por eso adelantó las elecciones. Nosotros pensamos un peronismo para la ciudad de Buenos Aires, nada más”, aseveró.

Abal Medina respondió a acusaciones de otros sectores del peronismo, que acusaron que su candidatura podría ser funcional a Manuel Adorni o Silvia Lospennato -principales referentes de otros partidos- porque podría provocar que Leandro Santoro pierda votos. “Elegimos 30 legisladores, nadie gana a jefe de Gobierno. Necesitamos gente comprometida con la Ciudad. Acá, uno solo puede sacar un voto más que el otro”, contestó.

A modo de cierre, el candidato peronista declaró que sus competidores no presentan propuestas, sino que buscan ser jefe de Gobierno. En tanto, Abal Medina explicó que una de las leyes que impulsaría en caso de ingresar a la Legislatura está vinculada a las pymes. “La Ciudad tiene el mayor entramado empresarial de la Argentina, con 100 mil pymes, mientras el gobierno porteño no hace nada. Tenemos que hacer como Santa Fe o Córdoba, que dan ventajas impositivas a las pymes que innoven y aumenten el empleo. Hay una vagancia intelectual y una oposición muy cómoda”, manifestó.

Minutos antes de la entrevista a Abal Medina, en el piso de LN+ estuvo Paula Oliveto, candidata a legisladora por la Coalición Cívica (CC), quien dijo que ficha limpia tendría que haber salido meses atrás y agregó: “Todos presentamos proyectos, pero después se politizó. La ley la tendríamos que haber sacado en diciembre, cuando faltaron los diputados de Pro y La Libertad Avanza. En años electorales, la política mete la cola”.