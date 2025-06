Murió Juan Manuel Abal Medina, figura histórica del peronismo

Juan Manuel Abal Medina, el dirigente político que fue nombrado como secretario general del Movimiento Justicialista por Juan Domingo Perón a principios de los 70, murió este lunes a los 80 años.

La noticia fue confirmada por su hijo y también político Juan Manuel, que escribió en su cuenta de X: “Lamentamos informar que en el día de ayer falleció Juan Manuel Abal Medina padre, sus restos se encuentran desde esta mañana en la bóveda de la familia. Que Dios nuestro Señor lo tenga en su gloria”.

Cercano a Perón, el periodista, abogado y político fue un actor clave dentro del movimiento y se constituyó en el enlace con el expresidente exiliado para trabajar en su regreso a la Argentina.

En 2022 publicó un libro que representó un éxito en ventas, “Conocer a Perón. Destierro y regreso”. El libro reconstruía los años y las negociaciones previas al primer regreso de Perón -opacado luego por lo que se conoció como la masacre de Ezeiza de 1973, en el segundo regreso del líder justicialista-, el duelo con el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, sus encuentros con el líder en Puerta de Hierro, las relaciones con sectores en conflicto como la juventud, los líderes sindicales y las Fuerzas Armadas, y los roles de José López Rega e Isabel Perón.

Su hermano Fernando fue el fundador de la agrupación Montoneros y uno de los responsables del secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970. El libro está dedicado a él, que fue asesinado por los militares en medio de un operativo.

Juan Manuel Abal Medina (padre). Gentileza

Abal Medina nunca formó parte de Montoneros ni se involucró en la lucha armada. “Digo esto ahora porque es un balance. No lo he dicho otras veces porque me parecía un poco cobarde, oportunista. Hoy lo puedo decir: yo nunca tuve una relación de cercanía con Montoneros. Se dijeron muchas cosas, se dijo que yo era el jefe político. Nada de eso es cierto. Tampoco era representante de ellos en el Movimiento. Jamás”. dijo hace un tiempo en declaraciones exclusivas a LA NACION.

Sin embargo, su acercamiento al peronismo fue “gradual”, y algo que atribuyó a un “proceso con varias etapas”: su temprana relación con Leopoldo Marechal, la influencia de su hermano y su muerte, y el encuentro con Perón.

En su juventud, y mientras cursaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como periodista y su primer trabajo fue en el diario LA NACION. En la misma conversación reconoció una gran influencia en Juan Valmaggia, que era su profesor de francés y de literatura francesa en el Colegio Nacional de Buenos Aires y, en ese entonces, subdirector del diario LA NACION.

Su hijo Juan Manuel se desempeñó en distintos roles dentro de la política argentina. Entre otros, ocupó la jefatura de gabinete en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Recientemente fue candidato a legislador en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires por la lista del Movimiento Evita.