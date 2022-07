“¿Ahora la patria no está en peligro?”: Luis Majul cruzó a los artistas K y se preguntó por qué ahora no salen a opinar

Mientras las encuestas marcan el peor momento de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y crece el pesimismo ante la crisis económica, el periodista Luis Majul se preguntó por qué ahora los artistas que simpatizan con el kirchnerismo no salen a opinar, cuando en 2018 cuando era presidente Mauricio Macri, ante crisis económica, salían a decir: “La patria está en peligro”.

Las declaraciones de Majul fueron formuladas durante el pase del noticiero 8.30 AM que conduce junto a Marina Calabró y Débora Plager con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio por la pantalla de LN+. “Es tanto el temor de lo que viene que hasta la renuncia de Martín Guzmán parece menos grave”, dijo este último sobre el debut de Silvina Batakis como ministra de Economía de la Nación.

“Impuesto a la herencia, retenciones, revalúo fiscal… ¿Por qué la nueva ministra va a hacer lo contrario de lo que ya hizo en la provincia de Buenos Aires?”, preguntó Calabró. “Dejó a los proveedores de la Provincia patas para arriba, les tuvo que pagar el gobierno siguiente”, agregó Majul, en relación al desempeño de Batakis durante el gobierno bonarense de Daniel Scioli. “Fue un desastre como ministra en la Provincia”, añadió.

En este sentido, Novaresio se acordó de los intelectuales y artistas K que ahora brillan por su ausencia: “Es bueno recordar esto para los dirigentes políticos y los dirigentes emocionales: los actores, los artistas y los intelectuales, los que decían ‘La patria está en peligro’. ¿De esto no se acuerda nadie?”.

Frente a este recuerdo, Majul respondió indignado: “Qué nivel de estafa política que es este Gobierno, ¿dónde están los artistas que grabaron un video diciendo que ‘la patria estaba en peligro’? ¿Dónde están ahora Pablo Echarri, Darío Grandinetti (a quien respeto), y todos los artistas que decían esto? ¿Ahora la patria no está en peligro? ¿Son los grupos concentrados los que están haciendo este desastre?”.

En este sentido, Novaresio rememoró: “Macri atentaba contra el orden democrático por proponer dos jueces por decreto y ahora ellos están dando un golpe palaciego y lo descabezan al Presidente, ¿no tienen nada para decir de la institucionalidad?”.

Tras esta comparación entre la realidad actual y lo acontecido en 2018, los periodistas coincidieron que la situación generada la última semana en torno a la interna de gobierno podría describirse como un “golpe palaciego”, pero “en cuotas”. Todavía más sorprendido, Novaresio recordó que este fin de semana, fuentes del Instituto Patria le aseguraron que “Alberto iba a ser un presidente a la europea”.

Novaresio: “El Presidente está anestesiado”

“La decadencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner está arrastrando a toda la dirigencia política y la sociedad está fatigada de su propia angustia”, publicó Joaquín Morales Solá en LA NACIÓN, sobre el quiebre de la coalición del Frente de Todos y el liderazgo devaluado del presidente Fernández.

En este contexto, Novaresio se refirió al estado emocional del mandatario argentino en términos alarmantes: “La información es que Alberto está anestesiado, está groggy en el banquito del cuadrilátero”.

Mientras la inflación se acelera y el dólar paralelo no se estabiliza, “los referentes del kirchnerismo siguen diciendo que los precios y el desabastecimiento son provocados por un golpe de mercado, que lo hizo Macri y que la oposición es irresponsable”, describió Plager. A lo que Novaresio respondió muy serio: “No me gusta involucrar la cuestión personal en la política. Pero a esto que decíamos sobre el Presidente -que está groggy y fuera de la posibilidad de reacción- agregale una instancia personal muy particular que lo tiene todavía más afuera de la discusión”, finalizó, enigmático.