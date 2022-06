Alfredo Leuco: “Grave complicidad con el terrorismo iraní”

Se lo pregunté con toda claridad a Miguel Ángel Toma, ex secretario de inteligencia de la Nación. ¿Este es un gobierno de inútiles o son cómplices del terrorismo iraní? “Cómplices”, contestó sin dudar.

Grave complicidad con el terrorismo iraní. Leuco le da su palabra

Los diputados Ricardo López Murphy y Gerardo Milman actuaron en consecuencia y presentaron una denuncia por encubrimiento contra los máximos responsables de la seguridad nacional: El ministro Aníbal Fernández y el jefe de los espías, Agustín Rossi. Es lo menos que se puede hacer frente a una postura del gobierno que mezcla frivolidad con irresponsabilidad criminal y complicidad con los tripulantes del avión iraní disfrazado como venezolano.

El principal título del diario LA NACIÓN de hoy dice: “Nuevas pruebas confirman el vínculo del piloto del avión con grupos terroristas”.

Sería muy esclarecedor, aunque utópico, que pudiéramos armar una especie de conferencia de prensa con una pregunta a cada funcionario involucrado. Por ejemplo:

- Ministro Aníbal Fernández: ¿Todavía sostiene que el piloto Gholamreza Ghasemi es un homónimo? La justicia encontró en su teléfono celular fotos de tanques, misiles, drones artillados, banderas que incitan a la muerte de Israel y una imagen del piloto joven y con el uniforme de la tenebrosa brigada Al-Quds. Estos terroristas, se especializan en operaciones junto a Hezbollah, Hamas o la Jihad. Sr Ministro, si me permite el lenguaje coloquial, “homónimos las pelotas”.

- Secretario de Inteligencia, Agustín Rossi: ¿Todavía sostiene que los iraníes son instructores de vuelo? Lo desmintió hasta un importante diputado chavista llamado William Fariñas que dijo: “nuestros aviones vuelan con pilotos entrenados”. El FBI y el estado de Israel dieron información precisa sobre las aeronaves que utilizan el comercio como una cobertura para disimular las verdaderas actividades de transporte de armas para células terroristas. ¿Le preguntó a su antecesora, Cristina Caamaño si había recibido un alerta al respecto? Pregunto porque el respaldo de la ex funcionaria a estos grupos, tal vez hizo que la dejara en un cajón. Señor Secretario, si me permite el lenguaje coloquial, “instructores, las pelotas”.

- Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: ¿Todavía sostiene que fue un contrabando de cigarrillos que involucraba a Mauricio Macri? Lo digo porque por orden del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez se presentó una denuncia ante la justicia y porque Uruguay, no le permitió al avión aterrizar en su territorio. Israel acaba de felicitar a ambos países por la responsabilidad que evidenciaron. Señor Presidente de la Cámara de Diputados, si me permite el lenguaje coloquial, “contrabando de cigarrillos, las pelotas”.

- Señora vocera presidencial, Gabriela Cerruti:¿Todavía sostiene que la novela del periodismo pasa de los límites razonables? Hace exactamente una semana en este mismo espacio de mi columna le dije: “No es una novela, es la tenebrosa realidad”. En este caso como en la mayoría de las oportunidades, los periodistas abordaron este tema tan delicado con rigurosidad, prudencia y sin las frivolidades que dijo usted y parte de su gobierno. Además, le dieron el contexto que corresponde en un país que sufrió tres atentados terroristas de estos fundamentalistas. Hablo de la voladura de la AMIA, la embajada de Israel y el asesinato del fiscal Alberto Nisman, pocas horas antes de que concurriera al Congreso a acusar a Cristina de haber encubierto a los criminales que cometieron los anteriores ataques. Señora vocera, si me permite el lenguaje coloquial, “novela periodística, las pelotas”.

- Señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández: ¿Todavía sostiene que la oposición quiso mostrar algo que no es, algún movimiento oscuro, pero no existió ninguna irregularidad”. Se lo planteo porque no es una pavada que la embajada de Israel haya dicho por escrito y con papel membretado que Irán está trabajando en consolidar bases en Sudamérica para ejecutar acciones terroristas. O que los voceros de Irán en el país, Luis D’Elía y Rodolfo Tailhade, salieran a colocarse como escudos de los pasajeros que van y vienen de Ciudad del Este, la triple frontera, Caracas, Rusia y Teherán. El gobierno es tan trucho que no se puso de acuerdo ni para mentir.

No se pueden banalizar las relaciones con organizaciones terroristas ni con los países que la protegen y las financian. Hay un riesgo para personas y organismos con sede en la Argentina. El gobierno debe garantizar la seguridad para todos los que habitan el suelo patrio. No es gratis andar por el mundo del brazo y por la calle con Maduro, Putin, Díaz Canel, Daniel Ortega o las autoridades de Irán. No es bueno para ningún ciudadano decente que el gobierno de los Fernández nos haya colocado del lado del eje del mal. Repito que este concepto sirve para cualquier dictadura y tiranía. De las que simpatizan con Fidel Castro o con Jorge Rafael Videla. No es bueno quedar pegados a los chavistas, estalinistas o fundamentalistas mesiánicos. Mientras más lejos de esa basura, mejor.

La democracia republicana, la defensa de la paz y la convivencia y el repudio a los terroristas, torturadores y censuradores es el camino. De lo contrario, entraremos en un túnel que tiene como final un precipicio institucional.

-Señor Presidente, si me permite el lenguaje coloquial, “mostrar algo que no es, las pelotas”.