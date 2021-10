Alfredo Leuco: “La Cámpora no se rinde, ataca de nuevo con ideas vetustas”

El periodista Alfredo Leuco comenzó su programa de este lunes de LN+ con una dura columna de opinión sobre el video de La Cámpora contra el FMI. “Son la gendarmes ideológicos. Los gerentes del modelo. Los dueños de la marca Cristina. La Cámpora no se rinde ni se resigna. Pese al rosario de fracasos electorales que tuvo, ya se prepara para dar batalla después del 14 de noviembre. Atacan de nuevo con sus ideas vetustas en contra de los medios de comunicación, los empresarios y el Fondo Monetario”, analizó el conductor.

A la hora de referirse al video, donde se ve a los militantes saltando y cantando contra el FMI y con imágenes intercaladas de Cristina Kirchner, Leuco aseveró: “El video que viralizaron para consolidar su mística militante dice claramente que esa deuda no la van a pagar y que los gorilas se quieren matar. Cristina aparece bailando en el escenario, con el ritmo de los jóvenes y Máximo advierte sobre el acoso del periodismo y el poder económico. Y les comunica al Presidente y al gobernador que no tengan dudas, que ellos están listos para el combate”.

Más tarde, el periodista repasó los dichos de Máximo Kirchner en el acto que encabezó en las últimas horas. “En forma sigilosa y a paso redoblado, La Cámpora se está quedando con la suma del poder en la Argentina. Tienen un proyecto a mediano plazo y lo cumplen con una disciplina castrista y castrense que transforma la influencia de Cristina en hegemonía territorial y en ocupación de casi todos los cargos del estado”, analizó, con dureza, Leuco.

“Se parece a la tácita del “entrismo” de los Montoneros en los 70. Venían de diversos marxismos pero asumieron que “el pueblo trabajador era peronista” y que su espacio de militancia debía ser el partido del general. Se mimetizaron en el movimiento y por lo bajo criticaban por reformista al “viejo” hasta que Perón los echó de la Plaza de Mayo por imberbes y estúpidos”, recordó.

Más adelante, el periodista centró su atención en las críticas del kirchnerismo contra los medios de comunicación. “¿Se acuerda cuando Cristina, la líder espiritual de estos muchachos, dijo que los argentinos se merecían mejores medios de comunicación porque los ponían nerviosos?”, preguntó, de manera retórica, y dio paso al video de la vicepresidenta hablando al respecto.

Así, en esa línea, trajo a debate los dichos del candidato a concejal Julián Álvarez, en el acto de Lanús. “Fue en el mismo sentido de Cristina en su arenga. Dijo que los medios hegemónicos le meten mierda en la cabeza de los argentinos. Quien fuera vice ministro de justicia de Cristina también aseguró que ‘el Fondo Monetario le financió la campaña a Macri’”, presentó el escenario Leuco.

Y, finalmente, señaló que “llueven las malas noticias”. “Hasta Juan Grabois, fuerte aliado del gobierno, dijo que ‘le hace ruido la fortuna de los K’. “El propio Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, aceleró su postura contra el gobierno de los Fernández y acusó a Cristina de discriminar a los cordobeses con el tema de la tarifa energética. Muchos se están animando”, continuó.

Sin embargo, analizó: “Pero Máximo no retrocede. Ubicó soldados de su ejército en casi todas las segundas y terceras líneas de los ministerios, embajadas y consulados. La mayoría de los concejos deliberantes bonaerenses están muy cerca de su control absoluto y están trabajando en el mismo rumbo en todas las provincias. Son una fuerza poderosa. Con alta capacidad de movilización, con recursos económicos millonarios y con un verticalismo típico de las orga revolucionarias. No dejan un solo sector de la vida nacional sin intentar copar o conducir. Incluso van por la conducción de los movimientos sociales que es donde tienen menos inserción. La bulimia de poder de los camporistas es insaciable. Van por todo, como les recomendó Cristina. Con todos los resortes en sus manos, después será mucho más fácil decidir quién será presidente y la velocidad rumbo a un modelo chavista del que no ocultan su admiración”.