La ironía de Pablo Rossi sobre el video de La Cámpora: “¿Alberto no está?”

De cara al pase con Eduardo Feinmann, Pablo Rossi le dedicó el cierre de su programa en LN+ a bromear con un video que publicó La Cámpora en los últimos días. “¿Me podés poner el videito fundacional de los culpables del fracaso argentino?”, le solicitó a su producción mientras miraba a cámara con una sonrisa picaresca.

En pantalla comenzó el video. En un costado, Rossi se reía y hacía la mímica de lo que veía. Los militantes kirchneristas se grabaron agrupados con bombos, banderas y música. Juntos, cantaban a favor del gobierno y en contra de las medidas de la administración de Mauricio Macri. “Del otro lado, los gorilas se quieren matar. Militaremos pa’ que reine el pueblo, el amor y la igualdad”, se escuchaba en los cánticos.

A medida que avanza la canción, se ve a la vicepresidenta Cristina Kirchner bailando a un costado de la multitud y a Máximo, jefe de bancada del Frente de Todos en la cámara de Diputados, sonriendo y saludándose con los militantes.

“Con el hambre de la gente no se jode nunca más”, continúa la canción. Mientras todo esto sucedía, Pablo Rossi iba metiendo bocado y mezclando el humor y la ironía con un dejo de seriedad y crítica. Con cara de duda y mirando hacia varios lados, comenzó: “Alberto no está ¿No? ¿Ahí? A ver... ¿Está Alberto?”. El Presidente no aparece en el video.

“Justo cuando fueron a filmar lo mandaron a buscar algo”, bromeó. En cámara apareció Cristina Kirchner bailando. “Mirá el bailecito... La jefa y Máximo su hijo, están enviando las señales de cómo va a ser el relato del fracaso: ‘La culpa es del Fondo [Monetario Internacional], no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo’”, expresó el periodista mientras leía algunos de los versos de la canción de La Cámpora.

Nuevamente, pero ahora en loop, la imagen de la vicepresidenta quedó en pantalla. Bailando al ritmo de la canción, repitiendo el paso una y otra vez. “Sacame a la señora, una mujer grande...”, le pidió a su producción.

Minutos más tarde, Eduardo Feinmann llegó para hacer junto a Rossi el pase entre sus programas. El video fue proyectado por segunda vez para que ambos periodistas pudieran comentar lo que veían. “Deben de creer, sinceramente, que esto no lo ven en el exterior. Después el Presidente dice que llama a [Joe] Biden y le dice: ‘Necesito que me des una mano, che, con la gente del Fondo’. Y después aparece la vicepresidente con el principito, ahí cantando esto...”, se lamentó el conductor de El Noticiero.