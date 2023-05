Andrés Malamud con Luis Novaresio: “La Cámpora es un conjunto de empleados públicos con panza y canas”

escuchar

El politólogo Andrés Malamud estuvo el martes por la noche en +Entrevistas, con Luis Novaresio, y dejó algunas definiciones interesantes de la situación política de la Argentina y de sus personajes más relevantes. El analista arriesgó conceptos sobre Cristina Kirchner y Javier Milei, entre otros y fue especialmente ácido cuando le preguntaron sobre La Cámpora: “Es un conjunto de empleados públicos con panza y canas”.

Con su habitual agudeza para analizar la realidad argentina, Malamud comenzó su diálogo con Novaresio señalando que los argentinos “andamos a contramano del resto de la región”. En ese sentido explicó que “andamos empeorando en economía cuando la región baja la infalción, pero mejoramos en política, porque disminuímos la fragmentación del sistema político”.

Andrés Malamud con Luis Novaresio

Más adelante, el politólogo definió al peronismo como una “identidad sociopolítica” que está integrada por dos factores fundamentales: “Sensibilidad popular y vocación de poder que es lo que vocación de poder”.

Cuando Novaresio le pidió una definición de Cristina Kirchner en términos políticos, Malamud respondió con lo que había dicho antes: “Tiene sensibilidad popular y vocación de poder. Es peronista”. Luego, reconoció la importancia histórica de la vicepresidenta: “En 200 años de historia argentina nadie tuvo el éxito que ella tuvo, que ella muestra, en haber gobernado o en haber puesto gobiernos. Fue dos veces presidenta y una vez vice”.

“Políticamente, ella lo que tiene es votos, los votos del conurbano. Sigue teniendo poder de veto en el peronismo, porque la gente no entra en el conurbano sin ella”, añadió luego.

Luego, cuando el anfitión de +Entrevistas lo consultó sobre lo que era en este año 2023 La Cámpora, Malamud fue picante: “Un conjunto de empleados públicos con panza y canas”. “Demoledor”, reaccionó Novaresio. “Tienen también jóvenes que se inician y son más inocentes, probablemente, y está muy bien -continuó el politólogo- pero La Cámpora ya no recluta en la juventud, no lo hace significativamente”.

A continuación el analista indicó quiénes son los grupos políticos que hoy convocan a los jóvenes. “Encontramos dos grupos de reclutamiento: los radicales en la universidad, la Franja Morada, que en términos de número no es mucho, pero en términos de inserción en la sociedad y creación de líderes hay un potencial. Y Milei es el tipo que recluta entre los jóvenes menores de 30 años, varones la mayoría, de clase social media para abajo, y ahora se va extendiendo”.

Cuando Novaresio quiso saber lo que opinaba de Milei, Malamud señaló que en las redes él lo había comparado con Donald Trump y Jair Bolsonaro, y sus seguidores se enojaron. Pero el politólogo luego añadió: “No importa tanto la política que hacen sino los secotres que representan y los sectores son los que se sienten faltados el respeto por la coalición de minorías que ellos hoy consideran dominantes: los negros, las mujeres, los gays. Ellos, los varones sis heteros que antes gobernaban el mundo, de repente son un grupo segregado, indignificado”.

Malamud define a varios políticos de la Argentina

Malamud aseguró luego que, el seguidor de Milei es “el repartidor de Rappi, que siente que los políticos le faltan el respeto y le quieren cobrar impuestos”. En ese caso, añadió el politólogo, “Milei lo que encontró es esto, que el estado te jode en lugar de el estado te salva”.

Luego de ver un corto video en el que Milei se enojaba con Novaresio y no le dejaba hacer una pregunta, Malamud señaló: “La estrategia de los mileístas es siempre la misma, te ponen de un lado o del otro. Es maniqueísmo, dividir al mundo en buenos y malos. Y el populismo es maniqueísmo plebiscitario. Dividir al mundo en buenos y malos y llevarlo a elecciones. Es populista Milei”.

A la hora de diferenciar el populismo kirchernista del populismo de Milei, Malamud explicó: “El kirchnerismo es un populismo cobarde, lo digo como un elogio. Milei no. Es un populista agresivo, violento. Por que muestra las armas y por la forma en que prepotea a la casta y los desprecia como seres humanos”.

Sobre el final, Novaresio le hizo un ping pong para que Malamud definiera a diversos políticos de la Argentina y el politólogo fue especialmente agudo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Lo interesante de él es que tuvo un plan a lo largo de toda su vida y es un plan plano. Yo creo que lineal y a veces los planes tienen que tener bifurcaciones y sobre todo tiene que tener secuencialidad o tenés que hacer una cosa en este momento y hacer otra cosa en otro momento, no es acumular siempre la misma dirección. Me parece un dirigente político direccional Y eso capaz que no le conviene”.

