El indicador de desigualdad fue eje de un nuevo ataque de Milei a los medios

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a cuestionar públicamente a los medios. Esta vez, el detonante fue una explicación del periodista Luis Novaresio sobre el coeficiente de Gini, indicador elaborado por el Indec que mide la desigualdad en la distribución del ingreso: cuanto más cerca de cero, mayor igualdad; cuanto más próximo a uno, mayor desigualdad.

El índice no registró cambios bruscos en los últimos años, aunque mostró una leve baja en el cuarto trimestre de 2025, cuando se ubicó en 0,427, frente al 0,430 del mismo período de 2024.

La serie publicada por el Indec refleja, además, que durante la gestión de Milei las variaciones fueron moderadas. En el primer trimestre de 2024, el coeficiente había alcanzado 0,467, apenas por encima del último dato difundido.

La crítica presidencial surgió luego de un intercambio televisivo entre Novaresio y Valentín Frabotta, presidente electo del centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa de la marcha universitaria en reclamo de mayores fondos para las universidades públicas.

En un fragmento emitido por el canal de televisión A24 y luego replicado en X por el mandatario, Novaresio explicó: “El coeficiente de Gini es la diferencia entre el decil más rico y el más pobre de una sociedad”. Tras esa definición, Milei respondió con dureza desde sus redes sociales.

En su posteo en X, Milei escribió: “PERIODISMO ARGENTO (95%). Aquí, periodista ignorante explicando el coeficiente de Gini. Lo primero es que, si quiere dar clases, que sepa de lo que habla. El indicador del que habló es el Rawlsiano (mejor contra peor). Esto se deriva del postulado de Rawls de que el bienestar viene dado por el bienestar del grupo social más postergado“.

Además, en la segunda parte de su posteo, el mandatario agregó: “En segundo lugar, el coeficiente de Gini es un índice de concentración, que representa la diferencia entre la distribución observada y la que viene dada por la igualdad perfecta. De ahí que un Gini de cero implica perfecta igualdad y uno unitario, desigualdad perfecta. En definitiva, los periodistas (95%) no solo son mentirosos seriales e ignorantes, sino que además son arrogantes pretendiendo dar clases de lo que no saben. SON UN ASCO (95%)”.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), explicó que “cuanto más cerca de 0 se ubica el indicador, más igualdad hay. Para tener una idea comparativa, el especialista señaló que en los países europeos el coeficiente de Gini se ubica entre 0,25 y 0,30, mientras que en los de América Latina está entre 0,45 y 0,55.

Asimismo, Colina comentó que el coeficiente de Gini se mantiene estable en los últimos años en la Argentina, por lo que “no se puede decir que haya mejoras o empeoramiento en la desigualdad”. Y agregó: “Además, su medición tiene sesgos, porque la encuesta de hogares del Indec no entra en villas ni countries, que es donde se presenta la desigualdad”.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), explicó que el índice de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso, “donde 0 es igualdad perfecta (todos reciben lo mismo) y 1 es desigualdad total (uno recibe todo)”.

Según Salvia, el coeficiente de Gini “es una medida relativa de justicia social, independiente del nivel de pobreza”. El especialista señaló, además: “En la Argentina se calcula con encuestas que no capturan bien los ingresos de la élite económica, subestimando la desigualdad real. La desigualdad medida por Gini ha venido bajando, en parte debido a una mejor captación de ingresos en sectores populares y clases medias bajas, y no necesariamente por una mejora en la distribución”.