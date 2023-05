La reacción de Luis Majul ante la polémica definición de Andrés Malamud sobre La Cámpora: “Qué fuerte”

escuchar

Luis Majul quedó sorprendido este miércoles por la controvertida definición sobre la agrupación política La Cámpora que brindó el politólogo Andrés Malamud durante una conversación con Luis Novaresio para su ciclo +Entrevistas por la pantalla de LN+. Cuando el periodista le preguntó al politólogo qué era La Cámpora, el también historiador y profesor universitario dijo que era un “conjunto de empleados públicos con panza y canas”.

Sobre la agrupación política que conduce el diputado nacional e hijo vicepresidencial Máximo Kirchner, el investigador para América Latina del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales agregó: “Tienen también jóvenes que recién se inician y son más inocentes, pero La Cámpora ya no recluta en la juventud significativamente”.

CFK se bajó y se profundiza la interna en el oficialismo

“Malamud definió a La Cámpora como empleados públicos, gordos y con canas”, dijo Novaresio, antes de repasar el video con sus declaraciones. “¡Qué fuerte!”, se sorprendió Majul durante el pase del noticiero 8 AM que conduce con Marina Calabró y Débora Plager.

“Y agregaría, sobre La Cámpora, que ellos tienen muchos recursos, pero ahora se les acaba. Cristina Kirchner, a quien critico y denuncio, es una persona inteligente, y debe estar procesando su salida de la política”, consideró. “Pero estos chicos (como suele decirles Majul a sus militantes: ‘los chicos grandes de La Cámpora’), que suponían que se iban a comer a todos crudos, ahora que no van a tener la caja, ¿qué van a hacer de su vida? Ese es el problema”, destacó el conductor de La Cornisa.

“En La Cámpora estaban todos clamando por ella, ‘Cristina presidenta’, y ella les dio un mazazo en la cabeza. La pregunta es si ella se creerá que está proscripta o es una estrategia porque sabe que pierde”, interrogó Novaresio.

“Cristina viene mintiendo desde que es chiquita, desde que fue diputada, y si mentís desde que sos chiquito, terminás creyendo tu propia mentira, por eso el ‘bibiri’ que hacen para transformar esa mentira en una supuesta realidad”, respondió Majul.

“Ella sabe que no está proscripta, sabe formalmente que puede ser candidata. Me da curiosidad. ¿De verdad cree que su fortuna pudo hacerla siendo funcionaria pública?”, finalizó Novaresio.

Ernesto Tenembaum tras el anuncio de Cristina Kirchner: “Somos testigos del lento ocaso como figura política”

Cristina Kirchner declinó su candidatura al máximo cargo constitucional mediante una carta en la que explicó las razones por las cuales no competirá en la próxima elección. “No voy a entrar en el juego perverso”, dijo la actual vicepresidenta. Para Ernesto Tenembaum, la decisión de la vicepresidenta no solo la ubica en un “lento ocaso como figura política” sino que además hace que cualquier referente del peronismo que quiera postularse no tenga la fortaleza política necesaria para construir su candidatura, ya que será un “second best” (segundo mejor).

Ernesto Tenembaum dijo que Cristina Kirchner comienza a transitar "un lento ocaso como figura política" tras su decisión de no ser candidata a presidenta Collage/ Archivo

“No se puede ser taxativo en estas cosas porque las vueltas de la historia a uno lo sorprenden, pero pareciera que estamos siendo testigos del lento ocaso de Cristina Kirchner como figura política”, dijo el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? en Radio con Vos.

Tenembaum afirmó que “si no sos el candidato, tu influencia en la política y tu capacidad de gobernar se va apagando, se va atenuando y va siendo cada vez menor”, y añadió que, de hecho, “puede incidir en la designación de un candidato, pero no puede oponerse (a uno nuevo), cosa que antes pasaba”.

El periodista dijo que Cristina Kirchner hace 12 años que no se presenta como candidata a presidenta, y que para la próxima elección tendrá 74 años: “O sea, difícilmente tengan en ella un referente porque lentamente su retirada va a generar otra dinámica, así como la generó cuando designó a Alberto Fernández”.

LA NACION