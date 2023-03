Andrés Malamud dijo que la decisión de Mauricio Macri de no ser candidato sentencia a Cristina Kirchner: “Vivimos el fin del kirchnerismo”

escuchar

El analista político Andrés Malamud habló en la pantalla de LN+ tras la entrevista que brindó Mauricio Macri a Luis Majul y analizó la decisión del expresidente de bajarse de la carrera presidencial. Consideró que el discurso “antimesianico” del fundador de Pro lo diferencia de Trump o Bolsonaro y lo relaciona más con Barack Obama. Además, indicó que esta movida política pone en jaque a Cristina Kirchner. “Al no tener el ‘Ah, pero Macri...’ vivimos el fin del kirchnerismo”, analizó.

Consultado por José del Río en el programa Comunidad de Negocios, sobre el discurso de Macri, Malamud planteó que el expresidente no solo se diferenció de Javier Milei y de Cristina Kirchner, sino también de Trump y Bolsonaro. “Vuelve a ser Obama ”, planteó Malamud. Y argumentó: “Por su discurso antimesiánico, que no va por el odio sino por el amor. ‘Los quiero, los quiero los quiero’, cierra al final y hasta rescata la palabra “pacíficamente’”, dijo.

En ese sentido, especuló con que hay quienes creen que decidió no presentarse a las elecciones porque no tendría los votos suficientes, pero Malamud encuentra otra lógica. Según observó el politólogo su decisión de no intentar volver no es por los votos ni tampoco porque no tendría mayoría en el Congreso, sino porque es muy difícil gobernar después. “No hay acuerdo para hacer las reformas que él considera necesarias”, planteó.

El politólogo sostuvo que a diferencia de como ocurrió en otros países, en la Argentina por ahora ningún expresidente logró ponerse por encima de los conflictos partidarios y logran conciliar, convocar y moderar los conflictos. “Ningún expresidente aceptó ese rol, todos querían volver a ser presidentes”, dijo Malamud. Y continuó: “Hoy Macri podría estar empezando a crear esta carrera. Pero quizás mañana se enloquece y quiere volver en 2027, eso sería un problema. Si esta es su despedida definitiva de la carrera por el sillón de Rivadavia, en la Argentina estamos cambiando la institucionalidad, estamos empezando a tener figuras políticas que se ponen por encima de las partes y ayudan a contener los conflictos”.

Mauricio Macri: "Me costó mucho tomar está decisión"

A raíz de su sorpresiva decisión, que se dio a conocer mediante un video, el analista observó que esta declaración no sólo libera a los referentes de la oposición que pelean por llegar al sillón de Rivadavia sino que dificulta los planes de Cristina y el oficialismo. “El kirchnerismo está en descomposición”, dijo. Según comparó, del lado del oficialismo, “sin Cristina no hay candidatos”, mientras que Juntos por el Cambio tiene un “superávit” de figuras que podrían pelear por la presidencia.

Asimismo, observó cómo se ven alterados los planes de Cristina: “ La fuerza a no jugar porque sí tenía pocas chances antes, ahora tiene nulas ”. “Lo que pasa es que si ella juega no es para ganar la presidencia, sino para ganar la provincia de Buenos Aires. El cálculo que hace el kirchnerismo es provincia y Senado, porque la presidencia de la Nación la da por perdida en este gobierno y en el próximo”, determinó.

Por otro lado, hizo hincapié en el rol que jugará el radicalismo en la interna de la coalición opositora y sostuvo que este sector tiene entonces que definir si quiere participar del gobierno o liderar. “Eso todavía no está muy claro”, agregó. “Al radicalismo le convenía una candidatura de Macri porque era fácil parar un candidato en frente de Macri, por contraste. Ni siquiera hacía falta disentir en todo sino que desde la convergencia como hizo Sanz en 2015, pero con chances de sacar más votos. Ahora el radicalismo tiene menos chances de unificar un candidato”, analizó.

Según planteó, el exmandatario tiene la capacidad de “contener y de modelar la oferta” de Juntos por el Cambio. “Él fue claro, que va a ser garante del cambio”, dijo sobre sus declaraciones en LN+.

La grieta política y la irrupción de Milei

Más tarde en la entrevista, Malamud se refirió a la grieta y dijo que tiene dos características en el mundo: “Es evitable pero irreversible”. Para profundizar en su concepto explicó: “No es inevitable, hay países que no están agrietados como Uruguay, por ahora, Portugal, Canadá, Alemania. Pero los países que se agrietan no vuelven”.

Ante la pregunta de si la decisión de Macri suaviza la grieta y la división popular, el especialista respondió: “Esto no anticipa el fin de la grieta, porque como politólogo miro el futuro con ojos del pasado y hasta ahora no hay ningún país que la haya podido cerrar”.

Sobre la figura del liberal Javier Milei, que avanza con fuerza en medio de la interna de Juntos por el Cambio, Malamud consideró que la decisión de Macri no le pega directamente sino que depende de lo que haga Juntos por el Cambio. “Necesitan demostrar ‘menos casta’, mantener a los que están enojados con todos los políticos y tienen dos opciones: o le das un político de su gusto o los que no son de sus gustos se empiezan a comportar de otra manera, con rasgos de ejemplaridad, bajando impuestos y siendo más austeros en sus actitudes, en sus conductas”, precisó.

Y concluyó: “Es muy complicado porque hay una casta: se llama clase política, que lo que hace es vivir de una manera diferente a la mayoría de la población y eso es algo que hostiliza a la gente”.

