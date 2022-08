Andrés Malamud, sobre Sergio Massa: “Se parece más al Cavallo de De la Rúa”

El analista político Andrés Malamud opinó sobre la reciente designación de Sergio Massa como ministro de Economía y contrastó esa imagen con la que algunos, sobre todo en el oficialismo, quieren darle al hasta ahora titular de Diputados. “Los que lo ven como a Henrique Cardoso se ilusionan mucho. Henrique Cardoso fue ministro de Hacienda y Canciller de Brasil y luego presidente. A Massa yo lo veo más parecido al Cavallo de De la Rúa”, consideró sobre el posible futuro del líder del Frente Renovador.

Cavallo fue dos veces ministro. La primera con Carlos Menem, período en el que implementó la convertibilidad peso-dólar. Su segundo desembarco terminó mal. “Llega con todas las expectativas, le entregan todo el poder y la crisis se lo come”, agregó Malamud.

En diálogo con Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio, en LN+, sostuvo que Massa “era la pata más débil del trípode y ahora pasa a ser la segunda más fuerte”. Sin embargo, negó que se trate de un cargo con superpoderes. “Es un ministro de Economía que no tiene todavía todas las competencias y sobre todo no es el presidente. La bomba atómica en este gobierno la sigue teniendo Alberto Fernández. si renuncia, todo este orden se resuelve en el aire, a pesar de que no tiene votos y no tiene poder sigue siendo el único que tiene la capacidad de romper lo armado”, opinó.

Y continuó: “El Presidente tiene el poder de acelerar, nunca lo hizo. La vicepresidenta tiene el poder de frenar y lo hizo todo el tiempo. Sergio Massa articulaba entre los dos, el acelerador con el freno, ahora le concedieron a él el acelerador, pero esto es una ficción, Massa no es un superministro”.

Andrés Malamud: "Cristina se dió cuenta de que su libertad está en peligro"

También planteó de qué modo esta designación puede beneficiar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Massa es el hombre de la embajada, el hombre de Estados Unidos, más que Beliz y por eso lo sustituye. Es una combinación del establishment (Massa) y la desesperación (Cristina). Ella ve que si se cae el gobierno no termina de limpiar sus causas judiciales, necesita tiempo, este tiempo es un año y medio más. Mi impresión es que Cristina lo que hizo fue optar entre sus dos objetivos: justicia e ideología; libertad y legado. Se dio cuenta que libertad está en peligro, la de ella y la de su hija, que no tiene inmunidad y necesita sobre todas las cosas resolver ese problema”, observó el académico.

Entonces, planteó qué pasaría si Massa lleva adelante un ajuste económico. “¿Ella lo va a legitimar?”, cuestionó el analista. Y continuó:”¿Le va a permitir a Massa hacer el ajuste y la recesión que tiene que prometer un programa económico para ser confiable? Eso es lo que se espera si se hacen las cosas bien. ¿Puede Massa hacer eso? ¿Puede Cristina dejarlo? Acá hay una disputa entre su astucia y su naturaleza”.

Y, el analista desarrolló: “Lo que está pasando en la Argentina se parece mucho al 89. Si ella le da todo el poder a Massa, existe alguna posibilidad de que se haga el ajuste y Cristina lo legitime, pero acá está su naturaleza. ¿Va a perder su legado a cambio de su libertad? El debate en este momento se da en la cabeza de Cristina Kirchner y de nuevo, el que tiene la bomba atómica es el Presidente que si renuncia, todo esto que estamos hablando lo deja como papel mojado”.

Sobre la oposición

En este contexto, con los recientes cambios de Gabinete, el analista aconsejó qué debe hacer la oposición. Tras el nombramiento de Massa, según sostuvo Malamud, “la oposición se confundió”. Y argumentó: “Lo mejor que puede hacer es lo que viene haciendo hasta ahora, es tomar distancia y esperar mientras preparar su programa alternativo. Lo mejor que puede hacer la oposición ahora es ser alternativa. Este gobierno no necesita oposición, se la hace solito. Lo que necesita es alguien que lo suceda y gobierne mejor”.

“Las reformas vienen después”

En cuanto al rol de Massa como nuevo ministro de Economía, Malamud afirmó que “la economía necesita estabilización, las reformas vienen después”. Según explicó el analista, la economía tiene problemas estructurales, pero además tiene problemas coyunturales, por lo que se necesita primero de alguien que se encargue de calmar los mercados. “Porque se están yendo todos los números al diablo”, explicó.

Y continuó: “Lo que pretende Massa es revertir todas las macanas que hizo el Gobierno con su desgobierno hasta ahora. De eso se trata. Si puede estabilizar la economía, lo que sí necesita es un numero dos que entienda de economía y controlar las variables fundamentales, que son el tipo de cambio y el valor de la energía. Tiene que aplicar un tarifazo y calmar el dólar. Para eso necesita un secretario de Energía y un presidente del Banco Central. Quizás con los que están -si se le subordinan- lo consiga pero para eso tiene que subordinarse un hombre de Cristina y un hombre de Alberto. Tienen que entregarle todo el poder”. Hasta ahora, según opinó, “ese superministerio es un Ministerio de Economía más, sin un ministro a cargo”.

El estado argentino: garantía de fracaso

Por último, Malamud se refirió al funcionamiento del estado argentino como una botonera completa a la cual no le funciona ningún botón. Con esta metáfora, explicó: “El Estado no tiene capacidad de saber lo que está pasando ni de implementar las políticas para reformarlas. La única política creíble es simplificar, la cuestión impositiva, la cuestión cambiaria. Es decir, lo que el Estado hace, porque no existe la sintonía fina”.

En ese sentido, continuó con su ejemplo: “Un administrador lo que tiene que hacer es demostrar que puede hacer funcionar esa máquina”, y planteó que se deben simplifiquen las tareas del Estado. “Hasta ahora, las cosas que se huelen es más complejidad, no más simplicidad. O sea, garantía de fracaso”, expresó. Pero, aclaró: “Lo dijo en condicional... si continúa con la complejidad, no resuelven; si simplifican, tienen alguna chance”.