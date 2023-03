Carlos Mac Allister reveló una constante en la intimidad de Messi en Qatar: “Parte de su éxito está ahí”

escuchar

Este miércoles, Carlos Mac Allister, exfutbolista y papá del campeón del mundo con la selección nacional en Qatar, Alexis Mac Allister, tuvo un extenso diálogo con Eduardo Feinmann en El noticiero de LN+.

Allí habló, entre otras cosas, de política, del futuro de su hijo y también de cómo vivió la Copa del Mundo. En este contexto, “el Colo” reveló detalles de la intimidad de Lionel Messi durante el Mundial, en los ratos libres. “Parte de su éxito está ahí”, aseguró.

Mac Allister tuvo una distendida charla con el conductor de El noticiero, que comenzó con su experiencia en Qatar, acompañando a su hijo Alexis durante el desarrollo de la copa del mundo, que finalizó con la selección argentina coronándose campeona. “Fue un mundial emocionante”, resumió el exjugador de Boca y la selección nacional, y luego señaló, sobre la participación de Alexis: “Yo estaba convencido de que mi hijo iba a jugar”.

Carlos Mac Allister contó una intimidad de Leo Messi en Qatar

“Me emocioné cuando vi a Alexis con la Copa del Mundo”, confesó luego el papá del mediocampista de la selección y reveló cómo vivió ese momento: “Soy una persona que pocas veces se emociona, soy duro, pero te aseguro que en el Mundial lloré más de 40 veces. Detrás de una emoción, venía otra”.

Luego de asegurar que Alexis “no se va a agrandar” por ser campeón del mundo, Mac Allister reflexionó sobre la paternidad y los valores: “Me parece que en muchos de los padres no vemos solo reflejado el éxito del hijo. Vemos reflejado el trabajo de una vida. Siempre hablé del esfuerzo, trabajo, sacrificio, de ser una persona respetuosa que cumple con su palabra”.

El recibimiento a Alexis Mac Allister, hijo de Carlos, en La Pampa tras la obtención de la copa del mundo de Qatar Twitter

“Cuando ves que tenés cuatro hijos, tres futbolistas profesionales y una abogada, que van cumpliendo sus objetivos decís: ‘Che, está todo lo que pregonamos toda la vida’”, agregó el exfutbolista pampeano.

“Messi siempre estaba ahí”

Entonces, Feinmann señaló que esa misma impronta de los valores inculcados la tenían todos los integrantes de la selección nacional actual, que eran todos “chicos sanos”. “Tienen una gran guía”, aseguró entonces el exfutbolista, y añadió: “(Lionel) Messi”.

Lionel Messi siempre que podía estaba junto a su familia en Qatar Instagram @antonelaroccuzzo

“No te olvides una cosa: cuando vos ves los partidos, vos ves que Messi juega 90 minutos, que si puede hacer 700 goles, hace 700 goles, que sube al avión, baja del avión, cumple con todo”, dijo Mac Allister, y a continuación contó el detalle de cómo vivía los momentos de descanso el 10 argentino en Qatar. “Después de cada partido, teníamos tres horas para estar con nuestros hijos. La familia. Y Messi siempre estaba ahí, con su madre, su padre, sus tres hijos, su señora Siempre con ellos. No es que andaba por cualquier lado”.

“Y vos veías que ahí estaba parte del éxito de los Messi -continuó el exfutbolista-. En la educación, los valores que tienen, a qué se dedican, cómo se dedican, a qué le dan importancia. Y todo eso lo van mamando los pibes. Porque el pibe que no está en esa línea, pibe que no va a ser aceptado por el grupo, de alguna manera”.

Alexis y Carlos Mac Allister en tiempos en que el actual campeón del mundo jugaba en Argentinos Juniors

“Con Macri hablamos de fútbol y política en Qatar”

Luego, Mac Allister acotó que todos esos que mencionó “son valores que se perdieron en la sociedad hace mucho tiempo” y más adelante, metido en la realidad argentina señaló que “el problema de la economía es uno de los menores en la Argentina. El país necesita una política adecuada en la educación y lo social durante 20 años, con decisiones de fondo profunda”.

Más adelante, al tocar temas de la política nacional, MacAllister, que fue Secretario de Deportes de la Nación en el gobierno de Cambiemos, opinó sobre el anuncio de Macri de que no será candidato presidencial.

Luego de decir que habló con el expresidente una hora en Qatar, “de política y de fútbol”, el exfutbolista se refirió a la baja a la candidatura presidencial del exmandatario. “Él está cumpliendo con lo que decíamos que veníamos a hacer en la política, no sentarnos arriba de los cargos, sino a dar un servicio, ayudar al país y que después, cada uno seguía por su lado”.

Carlos Mac Allister habló del Mundial de Qatar y también de Mauricio Macri Captura LN+

“Mauricio más que nunca muestra que es el líder de este espacio y que nadie se tiene que equivocar, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser líder”, añadió luego Mac Allister, que no quiso definirse sobre quién sería su candidato de Juntos por el Cambio para 2023, aunque vaticinó que ese espacio ganaría las elecciones. “Pero les digo a nuestros dirigentes que no se vuelvan soberbios, y que no hagan de nuestro espacio lo que fueron los partidos políticos tradicionales”, advirtió.

LA NACION