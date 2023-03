Los mensajes de Sandra Mihanovich y Grecia Colmenares en apoyo a Jey Mammon

escuchar

En la tarde de este miércoles, Jey Mammon publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el cual se refirió a la denuncia que Lucas Benvenuto le realizó por presunto abuso sexual cuando este era menor de edad y por la que el cantante quedó sobreseído por la Justicia dos años atrás. Ante la falta del testimonio en primera persona, utilizó sus redes sociales para contar su versión de los hechos. A raíz de ello, Sandra Mihanovich y Grecia Colmenares plasmaron su apoyo en los comentarios.

Los sorpresivos mensajes de la cantante y de la actriz causaron el asombro de los usuarios de la red, que reaccionaron ante. En primer lugar, Mihanovich expresó de manera escueta y sin profundizar demasiado: “Te abrazo”. En tanto, Colmenares se basó en la religión para extender su apoyo a Jey Mammon: “El tiempo de Dios es perfecto. Si no hiciste nada Dios estará contigo y todo saldrá bien”.

Grecia Colmenares y su apoyo a Jey Mammon (Fuente: Instagram/@jeymammon)

Los mensajes dejaron en claro que están presentes ante el complejo momento que atraviesa Jey Mammon por la demanda de presunto abuso a Benvenuto. No obstante, quien también se habría pronunciado al respecto fue Chano Charpentier. El cantante redactó: “Te creemos amigo”. Lo cierto es que minutos más tarde borró ese mismo comentario, por lo que en las redes sociales circulan capturas.

Sandra Mihanovich y Chano Charpentier reaccionaron al video que publicó Jey Mammon (Fuente: Instagram/@jeymammon)

En cuanto a la reacción de los usuarios ante los comentarios de Mihanovich y Colmenares, existieron personas que coincidieron con ellas. En tanto, otros salieron al cruce de Grecia con frases como: “Estás muy equivocada en tu manera de pensar, Dios no está con él porque Dios condena esas prácticas” y “¿Por qué mezclás a Dios en esto?”. En referencia a los dichos de Sandra, otros tantos manifestaron según su interpretación: “No entiendo que no se haya dado cuenta” y “Es patético lo que decís”.

El video con el que Jey Mammon habló de la denuncia por abuso sexual: “Necesito recuperar mi vida”

Tras el comunicado que compartió en su cuenta de Twitter a poco de darse a conocer la denuncia de Lucas Benvenuto, la cual quedó cerrada por prescripción dos años atrás, Jey Mammon utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video de más de siete minutos en el que se refirió a la polémica que lo envuelve por estos días.

Jey Mammon habló de la denuncia en su contra: "Yo no abusé, lo niego rotundamente"

Con la suspensión por parte de Telefe del programa que conducía junto a Jessica Cirio los domingos -La Peña de Morfi-, y tras el silencio temporal en los medios de comunicación, Jey Mammon comentó: “Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida”. Con esa frase arrancó la extensa grabación. Esta fue su primera publicación tras el descargo que hizo días atrás, donde se refirió a “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

“Por la razón de los niveles de angustia que estoy viviendo, no los experimenté nunca, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”, advirtió y continuó: “No tengo las fuerzas. Estoy en esta silla, y no me puedo ni parar. Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

A lo largo del desarrollo de su explicación remarcó: “Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”. Y señaló: “Yo a Lucas lo conozco, no voy a decir ‘no sé quién es’. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta ese día y que tenía 14. Él en esa fiesta tenía 16″. Luego de ello, detalló parte de su vínculo con Benvenuto y recordó el famoso tuit que se viralizó en el que confirmó su lazo con el denunciante. Al cierre, aseguró que buscará un “juicio por la verdad”.

