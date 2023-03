Luis Majul: “Si Juntos por el Cambio no se ordena, corre el riesgo de perder”

escuchar

En su clásica columna de LN+, Luis Majul analizó el escenario electoral que enfrenta Juntos por el Cambio, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Según su explicación, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta podrían enfrentar una eventual derrota si no se ordena la interna para llegar al gobierno que actualmente gestiona Axel Kicillof. En ese sentido, se refirió a la posibilidad de sumar a José Luis Espert como candidato dentro del espacio.

Si Juntos no se ordena, corre el riesgo de perder. Ayer se lo dijo Miguel Pichetto a Jony Viale, después de reconocer que la gente les pide por la calle que no se sigan peleando. Pichetto argumentó que si no se acuerda un solo candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio corre el riesgo de perder.

En la provincia hay cinco candidatos: Diego Santilli, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel. El primero ganó las PASO por encima de Facundo Manes, que hizo una excelente elección. Se referencia en Rodríguez Larreta y el jefe de gobierno lo siente como su gran carta de victoria. Todos los demás trabajan para que Patricia Bullrich sea presidente, con matices. Y de todos ellos, el más cercano a Mauricio Macri es Grindetti, lo que hace más complejo el abanico de posibilidades.

Aunque sea un argumento remanido, es verdad que en la provincia se libra la madre de todas las batallas electorales. Para empezar, no hay ballotage, se pierde o se gana por un voto. Para seguir, allí Cristina y los chicos grandes de la Cámpora se juegan su supervivencia. Y van a poner toda la carne en el asador para evitar la derrota.

Y para finalizar: es sorprendente que con un dólar a casi 400 pesos, una inflación en marzo que superaría los 7 puntos y se proyectaría al 120 por ciento anual, con un nivel de desocupación y pobreza por encima del promedio del país, con niveles de inseguridad altísimos, y delitos cada vez más violentos, Kicillof esté ganando las elecciones, por lo menos en las encuestas.

Ayer, una consultora lo daba empatando contra los candidatos sumados de Juntos por el Cambio, con el partido de Javier Milei acechando demasiado cerca. Y al mismo tiempo, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, volvía a insultar al Presidente, con otra frase que incluyó una grosería.

José Luis Espert se mostró dispuesto a sumarse a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires LN+

Ayer, también, en +Nación, José Luis Espert se mostró dispuesto a sumarse a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Sería muy útil concretarlo porque a la oposición no le sobra nada, pero si Juntos no quiere perder, deberá bajar a la mayoría de los candidatos a gobernador o dejar uno solo: el que tenga más posibilidades de ganarle a Kicillof.

Macri, convertido ahora en el gran elector, debería pedir a los suyos un acto de generosidad y repetir la advertencia: “El que saque los pies del plato será el culpable de una eventual derrota”.