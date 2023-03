Ángel de Brito expuso el pifie de Jey Mammon en su descargo: “Fallido fatal”

escuchar

Este miércoles, Jey Mammon publicó en redes sociales un video en donde hace un descargo respecto a las acusaciones de Lucas Benvenuto, quien lo denunció por abuso sexual. En el video, el actor y conductor negó los cargos y dijo que “necesita” que se lleve adelante el “juicio a la verdad” (sic) para revelar lo que pasó entre ellos. Pero Ángel de Brito, al escuchar con atención el testimonio del artista, señaló que Mammon había cometido “un fallido fatal”.

“Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría ni lo voy a hacer”, dijo Jey Mammon en un video que subió este miércoles a su cuenta de Instagram, para defenderse de las acusaciones que realizó, contra él, Benvenuto, y que, entre otras cosas, provocaron que Telefe lo separara de la conducción de La Peña de Morfi.

El tuit en el que Ángel de Brito señala el acto fallido de Jey Mammon en su video de descargo Twitter / @AngeldebritoOk

Como la causa por corrupción de menores presentada ante la justicia por el joven está prescripta, el paso siguiente sería realizar el llamado “juicio por la verdad” para poder conocer, aunque por fuera del ámbito legal, las circunstancias en que se sucedieron los hechos. De este modo, Jey Mammon podría mostrar ante la sociedad su inocencia o, por el contrario, establecerse su culpabilidad, aunque sin recibir una condena legal.

En relación a esto, en su video de descargo de hoy, el actor, músico y comediante señaló: “Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes, quiero dejarlo claro. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme, tan enorme, que no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito. Y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”.

Atento a las declaraciones del exconductor de La Peña de Morfi, Ángel De Brito hizo notar en su cuenta de Twitter un error significativo en las palabras de Mammon. “El juicio a la verdad”, publicó en un primer tuit el conductor de LAM (América) con letras mayúsculas, replicando lo que había dicho el actor y conductor. El posteo del periodista se refería a que ese proceso, en realidad, se llama “juicio por la verdad”.

En un segundo mensaje en el que retuiteaba su primera publicación, el propio De Brito explicó el lapsus del actor: “Un fallido letal. Es ‘juicio por la verdad’, un proceso donde se busca la veracidad de los hechos, para salvaguardar el honor del denunciado e inclusive del denunciante (si no hay condena logarada)”.

Jey Mammon está en el ojo de la tormenta desde que, en los últimos días, salió a la luz que en 2020, Lucas Benvenuto lo denunció ante la justicia por abuso sexual. “Él tenía 32 años y yo, 14″, dijo el joven en el programa A la tarde (América).

La justicia determinó que, por el tiempo que pasó desde que ocurrieron los hechos hasta el 2020, la causa estaba prescripta. Pero el impacto que provocó el testimonio de Lucas y la existencia de una denuncia en sede judicial hicieron que la condena social recayera sobre Mammon y que fuera apartado de su rol como conductor de La Peña de Morfi por Telefe.

Lucas Benvenuto, a través de su abogado, y Jey Mammon hablaron de la posibilidad de realizar un juicio por la verdad en el caso en que el joven acusa al conductor de abuso (Foto: Instagram @lucasbenvenutoo / Archivo)

De Brito fue, desde que la denuncia contra Mammon tomara estado público, un fuerte crítico del actor y conductor. La semana pasada, en LAM, el periodista contó que había intercambiado algunos mensajes con conductor acusado de abuso y que este le había comentado que Benvenuto “mintió en la edad”.

“Todos los mensajes que le mandé obviamente iban con repregunta mía, que no recibía respuesta porque a mí me espantó, a pesar de conocerlo y de haber compartido todos estos años de canales, programas, cumpleaños, amistad, Cantando, Bailando, miles de veces que vino a LAM y una de ellas a presentar a un novio que tenía”, dijo entonces De Brito.

