Carlos Melconian minimizó el viaje de Sergio Massa a China: “Es muy poco relevante, el swap chino no corta ni pincha”

El economista Carlos Melconian participó esta noche de La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en LN+, y opinó sobre cómo debe salir el país de la tensión cambiaria, mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra en China en busca de fondos. “Es más político que relevante”, dijo sobre esa visita.

Massa se embarcó en una misión clave a China, en la búsqueda de fondos que blinden las escasas reservas en plena campaña electoral. Melconian minimizó el viaje al país asiático y aseguró: “El swap chino no corta ni pincha. Los verdaderos porotos los vas a buscar a otro lado”. Y lanzó: “Lo que importa de acá a agosto es el viaje a Washington”.

Según planteó el economista, la próxima administración deberá marcar una postura geopolítica. “Se creen que son vivos, a los dos le prometen lo mismo y ponen un huevo en cada canasta y creen que los demás duermen la siesta”.

En medio de la grave crisis inflacionaria y de falta de dólares en el Banco Central (BCRA), que condiciona fuertemente al Gobierno de Alberto Fernández, Melconian analizó las medidas que debería llevar adelante el próximo gobierno. “Hay que hacer cosas normales y lanzar un plan de estabilidad”, comenzó. Y se explayó: “En un país como la Argentina en particular, hay que tener un tipo de cambio competitivo. En la medida que avance la normalidad, único. Por lo menos, sin restricciones o con políticas macroprudenciales que no tienen ninguna dificultad de aplicación”.

Luego, sostuvo que el cepo debe eliminarse el primer día, aunque aclaró: “Van a continuar con las políticas restrictivas macroprudenciales. El régimen cambiario es una cosa y las restricciones son otras. El régimen es bimonetario, lo decidió la sociedad argentina”. Del mismo modo, destacó que el país debe tener equilibrio fiscal. “Hay que ir a buscarlo lo más apresuradamente posible”.

El economista, quien participa de Fundación Mediterránea, sostuvo que la política debe explicarle a la sociedad que el programa tiene un horizonte. “La clave está en mostrar que el esfuerzo tiene un objetivo”, planteó. En esa línea, Melconian alertó que para que exista una reforma integral y un cambio definitivo en el país, “se necesita más de una administración”.

Sin embargo, destacó: “Para un país que lleva 12 años de estancamiento hay que darle a la sociedad la señal de que el cambio de tendencia para bien empieza rápido y que tiene horizonte. Al final, hay estabilidad... que es lo que busca especialmente un joven”.

Respecto a la coyuntura política y como eso puede influir en la situación económica, Melconian dijo: “No hay ningún elemento que pueda rebatir electoralmente: PBI, poder adquisitivo, inflación y pobreza. Creo que Cristina se dio cuenta de esto hace tiempo”.

Sobre el fenómeno inflacionario en particular sostuvo que se ve en la demanda de bienes en los que se refugia la sociedad. “La inflación es macroeconómica. No es un supermercado, un vivo o cuatro tipos”, planteó. Y continuó: “No es que estamos en un boom o un furor de demanda, pero como me quiero sacar el peso de encima, lo rechazo... quiero comprar productos que no existen. Pago más por lo que no existe y así sube la inflación”.

También, planteó que el Banco Central no tiene que financiar al Tesoro, pero sostuvo respecto al funcionamiento del BCRA: “Carta orgánica te digo que sí, independencia te digo que sí, pero no pueden ser perro y gato”, manifestó.

