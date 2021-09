Crudo editorial de Jony Viale: “El populismo no soporta al periodismo porque derriba sus mentiras”

Al aire de su programa +Realidad (LN+), Jonatan Viale elaboró un crudo editorial donde expuso una crítica contra el populismo, el totalitarismo y recordó la guerra del gobierno de Cristina Kirchner contra el Grupo Clarín y los medios opositores.

“El totalitarismo necesita el control total del individuo porque no soportan la libertad. Les duele la libertad de expresión, comercio, prensa, mercado. Se sienten cómodos en un universo totalmente controlado por ellos”, comenzó a narrar.

“¿Qué hace el periodismo libre? Rompe el relato, desarticula el pensamiento único, derriba operaciones, molesta e interfiere”, añadió. En su editorial, remarcó la importancia de un periodismo que “moleste, provoque, critique, denuncie, informe y opine”. “Pero siempre con datos y con hechos, nunca mintiendo, operando, nunca militando”, expresó.

Al enunciar esas palabras, Viale recordó a los periodistas que denunciaron a funcionarios kirchneristas, como Nelson Castro, Marcelo Longobardi, Luis Majul, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar y tantos otros que sufrieron consecuencias. “¿Por qué ruedan cabezas? Porque es gente molesta”, remató Jony.

“¿Pero qué ocurre? La obsesión de toda la vida de Cristina era con Clarín. Nunca soportó y sigue sin soportar sus tapas ¿Qué solución encontraron? Romper el diario en vivo en una conferencia de prensa del jefe de Gabinete”, recordó. Nuevamente, tras recordar estos episodios y la venta de los medios pertenecientes a Daniel Hadad, enfocó su análisis nuevamente en el populismo.

“El populismo odia al periodismo, desprecia la verdad y la libertad. El populismo necesita romper los diarios, las radios, los canales, portales y periodistas que son libres. Recuerdo incluso cuando Madres de Plaza de Mayo organizó un juicio público contra periodistas. Nenes de 8 o 9 años escupiendo la foto de Mirtha, Grondona, Morales Solá, de mi viejo”, rememoró.

“Te das cuenta de que el kirchnerismo no soporta al periodismo porque el periodismo libre derriba sus mentiras, porque muestra las fotos que ellos quieren tapar”, arremetió. Cerrando su editorial, recordó la publicación de la primera foto que desencadenó el Olivosgate en LN+ y completó su exposición con un fuerte mensaje:

“Lo que no soportan es que no tengamos miedo. El populismo necesita al hombre atado. Lo que ella [Cristina Kirchner quiere es un periodismo mayordomo. Muchos Parrillis acatando y repitiendo el libreto oficial. Pero como decía alguien hace muchos años: lamento decirles que no le tenemos miedo”.

LA NACION