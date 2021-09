Luis Majul: “A Cristina la volvieron a meter en el expediente del vacunatorio VIP”

“A Cristina la volvieron a meter en el expediente del vacunatorio VIP”, comenzó Luis Majul su exposición en +Voces (LN+). “Lo hicieron los camaristas federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens al pedirle a la jueza María Eugenia Capuchetti que vuelva a investigar”, amplió.

Cristina, Alberto y Moyano, tres dirigentes "ejemplares". El editorial de Luis Majul

“La jueza acaba de delegar la investigación en el Ministerio Público Fiscal, es decir, en el fiscal Eduardo Taiano y en el titular de la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas) Sergio Rodríguez. Ahora ellos tienen que averiguar por qué el jardinero de Cristina y su pareja recibieron la vacuna antes de tiempo”, añadió.

Luego, Majul repasó los nombres de Ramón Díaz y María Soledad Zazo Gómez, “los únicos de las 263 personas que fueron vacunadas antes de tiempo sin ser identificadas como personal de salud”. Pero tras repasar estas novedades judiciales, volvió al famoso Olivosgate.

“Alberto [Fernández] no se puede sacar de encima la causa del cumpleaños de Fabiola Yáñez”, indicó. Sin embargo, remarcó un punto a tener en cuenta. Desde hace años, según dijo, el Juzgado Federal N°2 de San Isidro está de turno los meses impares y el N°1 los meses pares. No fue hasta principios de septiembre, mes nueve, que el juez Sebastián Casanello dictaminó que la causa no sea tratada en Comodoro Py sino en San Isidro.

El juzgado N°2, el cual recibió el caso, está a cargo de Lino Mirabelli. “El mismo que el año pasado trató con demasiada complacencia tanto al Presidente como a la familia Moyano al desestimar una denuncia presentada por Yamil Santoro”, explicó el periodista. “¿Por qué Casanello habrá esperado hasta el miércoles primero de septiembre, un mes impar, para enviar el expediente a su colega de turno?”, se preguntó.

Pero el repaso no cesó ahí. “Como si esto fuera poco, además del pedido de indagatoria a la cúpula de los hombres de Hugo Moyano por extorsión, se conoció otro dato escandaloso. En este caso, la sospechosa es una de sus hijas: Karina Moyano”, introdujo Majul.

“La Justicia le acaba de ordenar que devuelva 600 mil dólares y 400 mil pesos en el marco de una causa por narcotráfico y lavado de dinero. A la guita se la encontraron en su casa después de un allanamiento. A la causa la subrogó el juez Federico Villena, del presunto espionaje ilegal del gobierno de Macri ¿Sabés lo que hizo Villena con la hija de Moyano aunque no era de su competencia? Le dictó el sobreseimiento y le devolvió el dinero”, concluyó indignado.

LA NACION