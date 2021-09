“Es Bob el Constructor”: el insólito comentario de Eduardo Feinmann sobre una frase de Cristina Kirchner

Este jueves, en el tradicional pase de LN+, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann desmenuzaron el discurso que dio más temprano la vicepresidenta Cristina Kirchner en Tecnópolis, como parte del cierre de la campaña del Frente de Todos de cara a las elecciones PASO del próximo fin de semana.

En este contexto, los periodistas hablaron de cuando la expresidenta se había referido a Oscar Parrilli como el dibujado animado “Bob el Constructor”, por haber construido Tecnópolis en ocho meses. “Venía del ‘yo Cristina, pelot...’ y ahora lo trata de dibujito animado”, ironizó Feinmann.

Los conductores de Hora 17 y El Noticiero de LN+ repasaron el discurso que dio esta tarde la vicepresidenta de la Argentina y comenzaron con la frase en la que ella señalaba que a Parrilli lo había apodado “Bob el Constructor”, cuando en 2010, como Secretario General de la Presidencia, había propuesto construir Tecnópolis.

Cristina hacía referencia a un personaje animado para niños que se dedica a realizar en cada uno de sus programas diferentes actividades relativas a la construcción.

“Primero habló de Bob el Constructor”, dijo Feinmann, en el comienzo del análisis del discurso de la expresidenta. “Parrilli es Bob el Constructor”, añadió Rossi, haciendo alusión al actual Senador por el Frente de Todos.

Entonces fue cuando el conductor de El Noticiero de LN+ señaló: “Venía de ‘Soy yo, Cristina, pelot...’ y ahora lo trata como dibujito animado”. El periodista se refería a una comunicación telefónica que se difundió en el que la vicepresidenta lo trata de esa manera a Parrilli.

“Buscame una imagen de Bob el Constructor”, pidió luego Feinmann a su producción. “Chiquito, con el casquito”, añadió Rossi.

“Un dibujito animado -volvió a decir Feinmann-. Dice que en ocho meses hicieron Tecnópolis. ¿Y por qué? Por (Mauricio) Macri, que no les dejaba hacer no sé qué en la Ciudad de Buenos Aires”. “Les había ofrecido La Rural pero no querían”, recordó Rossi, en referencia a cómo había sido la génesis del parque temático donde este jueves a la tarde habló Cristina.

“Entonces vieron desde el helicóptero un predio enorme lleno de piedras y humedales y Bob el Constructor en ocho meses lo hizo. Mirá Parrilli”, apuntó Feinmann, siempre en un tono algo irónico.

“En ocho meses hizo ‘Disney wol’”, agregó el conductor de Hora 17. “Sí. Garch...polis”, afirmó Feinmann, que añadió: “Allí entregaron millones de computadoras y el plan Qunita. En el lugar hecho por Bob el Constructor”.

Rossi dijo entonces que conocía a ese personaje infantil, porque sus hijos lo miraban. “Debe tener unos 15 años el personaje”, dijo. “Mirá, a Parrilli también lo vemos más o menos hace 14 o 15 años”, apuntó Feinmann.

En rigor, la serie de Bob el Constructor se estrenó en 1998 y a partir de allí se extendió por unas 20 temporadas.

Finalmente, la producción del programa puso imágenes del personaje animado y Feinmann volvió a ironizar: “Ahí está construyendo Tecnópolis. Lo vemos a Parrilli haciendo la construcción. Lleno de piedras, girasoles y animalitos”.

