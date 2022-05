Ernesto Tenembaum se indignó tras las declaraciones del “Cuervo” Larroque: “Obsceno lo que están haciendo”

Mientras sigue la andanada de críticas del kirchnerismo duro a la gestión del presidente Alberto Fernández, y cuando las facciones que integran el Frente de Todos parecen haber llegado a un punto de no retorno, Ernesto Tenembaum reaccionó indignado al escuchar las nuevas declaraciones del referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque. “Qué locos están todos”, exclamó el conductor de Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio con Vos), luego de citar los polémicos dichos que se dispensan cotidianamente uno y otro bando de la coalición oficialista, interpretados por los aliados del Presidente, por un lado, y los que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Krichner, por el otro.

“Larroque disparando contra Alberto Fernández y Aníbal Fernández disparando contra Máximo Kirchner, y la tensión sube, sube y sube”, caracterizó Tenembaum al tratar lo que dijo el actual ministro de Seguridad de la Nación: “Buscan voltear un muñeco para hacerle daño a Alberto”.

Andrés Larroque y Aníbal Fernández

“Los ataques son a Alberto, no al ministro. Se lo dije a Martin [Guzmán] ayer en el acto: ‘Quedate tranquilo’. Yo recuerdo siempre que mi suegro decía: ‘Se lo digo a mi hija para que lo escuche mi nuera’. El castigo no es hacia Martín, es a Alberto, o en tal caso voltear un muñeco -que podría ser yo o cualquiera que sirviera- para que le hiciera daño a Alberto”, había dicho Aníbal Fernández, sobre las críticas hacia el ministro de economía de parte del kirchnerismo duro, y añadió: “Guzmán no hace lo que quiere. Si él hiciera lo que quiere y no está de acuerdo con las políticas públicas diagramadas por el propio Presidente ya no estaría”.

Pero eso no fue todo. Aníbal también le respondió a Máximo Kirchner, quién había disparado contra Guzmán en el acto del 1° de mayo. “Guzmán no discute poder... No discute poder el ministro de Economía. Esto está en el manual del alumno bonaerense: primer capítulo, tercer renglón. Una cosa sin sentido. El poder político del ministro de Economía es el presidente de la Nación en sí mismo”, sostuvo el funcionario en relación a los ataques del hijo de la vicepresidenta al ministro de Economía.

Por otra parte, Larroque volvió a cuestionar públicamente la autoridad del presidente Alberto Fernández y esto, sumado a las anteriores declaraciones, a Tenembaum le pareció “obsceno”. En una nueva embestida contra el mandatario, el ministro de Axel Kicillof dijo: “El Gobierno es nuestro, Alberto no se lo va a llevar a la mesita de luz”, sumando así todavía más tensión de la que ya existe en el núcleo del oficialismo.

“Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones; tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El gobierno es nuestro”, afirmó en diálogo con radio Urbana Play. “Acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni, y por carácter transitivo, Alberto Fernández”, consideró Larroque.

“La tensión sube, sube y sube, y perdón que lo diga de esta manera: Qué locos que están todos. Qué irrespetuoso y qué obsceno lo que están haciendo de un lado y del otro, más allá de que uno coincida más con el foco de un lado, es realmente muy tremendo para la gente que los votó”, finalizó Tenembaum.