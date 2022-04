Axel Kicillof se mostró con Federico Basualdo en medio de las críticas de su gabinete a Guzmán

LA PLATA.- En medio de la andanada de cuestionamientos del kirchnerismo al ministro de Economía, Martín Guzmán, que incluyó críticas que partieron desde su propio gabinete, el gobernador Axel Kicillof se mostró hoy con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, justamente el funcionario que el titular del Palacio de Hacienda quiso desplazar de su cargo, sin éxito alguno.

Kicillof no habló de Guzmán . Pero destacó el modelo energético y de infraestructura como parte fundamental de la política del Estado nacional. “Sin capacidad de generación, de producción de distribución lo que hacemos es matarle el futuro al país. De nada sirve tener capacidad humana, natural, si no hay electricidad, infraestructura, conectividad, si no está dada la infraestructura necesaria para que todo eso se desarrolle ”, remarcó el gobernador bonaerense, en lo que se interpretó como un amplio apoyo al subsecretario peleado con el ministro de Economía.

Axel Kicillof hoy en 25 de Mayo junto a Federico Basualdo y Darío Martínez.

“Si no hay seguridad energética, si no hay capacidad para seguir poniendo industria de trabajo en origen no se puede tener un país más equilibrado y más justo. Es imposible pensar en igualdad y equidad”, afirmó Kicillof. “Esta obra nos va a dar seguridad energética. Es igualdad de oportunidades para dar equidad e igualdad de oportunidades”- dijo-. Y para que no queden dudas los mencionó: ” Muchísimas gracias a Fede, al equipo de la secretaría de Energía. Le da más envergadura que estén hoy” , dijo Kicillof en 25 de Mayo.

Fue durante la firma de un convenio con el secretario nacional de Energía, Darío Martínez, y el propio Basualdo, para la reactivación de las obras de la Planta Transformadora 25 de Mayo de 500/132 Kv. La puesta en marcha de esta central permitirá mejoras en el abastecimiento de electricidad y un servicio más económico en beneficio de un millón de habitantes, industrias y comercios de la zona centro de la provincia de Buenos Aires , según se informó.

En el acto estuvieron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; el subsecretario bonaerense de Energía, Gastón Ghioni; y el intendente local, Hernán Ralinqueo. Ante todos ellos Kicillof no sólo defendió a Basualdo, sino también a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “La infraestructura tiene que acompañar el sistema, la capacidad humana- destacó el gobernador-. Ahora aparecen muchos libertarios, ortodoxos, neoliberales. No sé como les llaman pero dicen que todo andaría mejor sin Estado . Yo los invito que recorran la provincia de Buenos Aires en lugar de pasearse por los canales de televisión. Donde no hay rentabilidad las cosas no pasan si no está el Estado. Tienen que entender que en el interior de la Provincia de Buenos Aires no es menos presencia del Estado. Es más presencia del Estado dando respuestas a nuestro pueblo”, remarcó.

Criticó al gobierno anterior que según dijo, tras anunciar la obra la interrumpió: “Aquellos que piensan sólo en el marketing les encanta anunciar cosas que después no pasan. Esta obra se anunció en 2017 y comenzó en 2019. No fue por falta de dinero, porque nos endeudaron. Y nos dejaron de garpe. Nos dejaron un berenjenal. Hay millones de problemas que han dejado . Capaz es mejor que ni la hubieran empezado por el lio que es empezar una obra sin concluir”, arremetió el Gobernador.

“Yo quiero agradecer muchísimo al gobierno nacional. También al Presidente. A mi me tocó formar parte del gobierno de Cristina. A mí me llena de orgullo que nosotros venimos a terminar obras que inició el gobierno anterior. Caso contrario sería una mezquindad espantosa”, expresó.

Federico Basualdo y Martín Guzmán Archivo

Basualdo también habló: “Esta obra es muy importante para la secretaría de Energía. Se inició en 2019 y hace años tratamos de reactivarla. Tiene 600 megas de transformación. Va a permitir mayor capacidad industrial y comercial, mayor confiabilidad en siete distritos que se van a ver directamente beneficiados”, informó.

“Axel esto forma parte de un plan: recuperación de obras suspendidas durante el gobierno anterior para la provincia de Buenos Aires . Estamos trabajando en otras obras como Villegas- Pehuajó. Y atlántica Sur. Trabajamos para que estas obras se hagan realidad. Tenemos incorporados 500 kilómetros de línea y en ejecución 2000 kilómetros más Es una política federal para garantizar la infraestructura de crecimiento económico que está impulsando el gobierno nacional”, dijo según el audio que grabó el diario La Mañana, de Veinticinco de Mayo.

Desde la estación, ubicada a unos 12 kilómetros de la cabecera del partido, Kicillof finalmente hizo un guiño al presidente Alberto Fernández : “Con apoyo del Gobierno nacional resolvimos las deudas y los problemas administrativos para reactivarla, porque vinimos a terminar todas las obras que hacen falta para mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses”, dijo. Entre la Nación y la Provincia se finalizará esta obra que había comenzado en 2017 y luego fue paralizada. La nueva planta tendrá una capacidad de transformación de 600 MVA a 132 Kv y quedará preparada para recibir dos líneas adicionales de 500 Kv, permitiendo el despacho de energía eléctrica en localidades como Saladillo, Chivilcoy y Lobos.

Por su parte, el secretario Martínez afirmó: “Es un día muy importante porque, después de resolver todos los conflictos que se generaron cuando se paralizaron los trabajos, volvemos a poner en marcha las obras para llegar con energía a lo largo y a lo ancho del país”. Mientras que el intendente Ralinqueo remarcó: “Esta estación va a repotenciar nuestro municipio y la región centro de la provincia de Buenos Aires, generando más capacidad para la industria, el comercio y el arraigo de los jóvenes”.