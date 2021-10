El chiste sobre el superclásico que hizo tentar a Pablo Rossi y Paulino Rodrígues

Este jueves, en el tradicional pase de cada tarde, Paulino Rodrigues y Pablo Rossi hablaban sobre el acto del Frente de Todos en el estadio de Nueva Chicago, cuando trasladaron el tema hacia el fútbol, y específicamente hacia el superclásico del domingo pasado.

Entonces, Rodrigues hizo un chiste sobre la posible clausura del Monumental que hizo reír a ambos conductores, reconocidos hinchas riverplatenses.

EL chiste sobre el aforo y el superclásico que hizo reir a Rodrigues y Rossi

Los periodistas de +Info a la tarde y Hora 17 hablaban acerca de las movilizaciones sociales que se realizaron este jueves y se refirieron al acto del “Plenario Nacional de la Militancia”, organizado por el Movimiento Evita en el estadio de Nueva Chicago, donde el orador principal sería el presidente Alberto Fernández.

En relación a la cantidad de gente que había asistido al citado estadio del barrio de Mataderosy a la falta de cuidados respecto del coronavirus, Rodrigues ironizó: “Chicago tiene un aforo muy particular... no tiene aforo ¡Está lleno!”.

“No, claro”, respondió Rossi. “Y, ¿pero la cancha no tiene un 50 por ciento de aforo?”, preguntó Rodrigues, en referencia a la medida que se tomó para el regreso del público al fútbol el domingo pasado, que no permitía que se supere el 50 por ciento de la capacidad en los estadios, algo que muchos clubes parecieron no cumplir.

Como una manera de opinar sobre la forma en que se sobrepasó el aforo en los estadios, incluido el acto de Nueva Chicago (el aforo en escenarios deportivos no es solo para partidos de fútbol), Rossi comentó: “El Chiqui Tapia fue ratificado (como presidente de la AFA), ¿No?”. “Hasta el 2025″, añadió Rodrigues.

“Siga, siga el baile ¡Qué país!”, expresó el conductor de Hora 17, que fue interrumpido por Rodrigues, quien tomó de excusa lo que había dicho su colega y bromeó: “No, pará, que clausuraron el Monumental porque no permitían bailes”. El comentario aludía al triunfo de River sobre Boca del pasado domingo. “Es un chiste, perdón”, aclaró entonces el conductor de +Info a la tarde.

“Es un chiste entre riverplatenses. O sea que no tenemos con quién descargar”, apuntó finalmente Rossi, mientras ambos periodistas se reían por la ocurrencia.