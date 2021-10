Sebastián Vignolo explotó contra los docentes por la falta de clases: “Hay que laburar”

Este jueves no hubo clases en la mayoría de los colegios públicos y privados de la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires por la jornada EMI (Espacio para la Mejora Docente). Tras un año y medio con la presencia intermitente de los alumnos en los colegios por la pandemia, algunos padres manifestaron su desacuerdo con la medida de que la jornada tuviera lugar antes del feriado puente por el “Día de la Diversidad Cultural”.

Entre ellos se cuenta a Sebastián Vignolo, conductor televisivo y padre de mellizos, quien hizo público el reclamo en su programa de ESPN. Al presentar la edición de “F90″ de este jueves, el periodista tuvo un arranque distinto a otras ocasiones al decir que el día de hoy “parece feriado pero no lo es” .

Y explicó a qué se debía su comentario: “Simplemente, los docentes quisieron poner un día más (de feriado) y meter jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Unos genios ”. Luego, les mandó un mensaje a los maestros. “Con todo el respeto del mundo, muchachos: hay que laburar . (...) Armaron una Semana Santa extraordinaria ”, arremetió.

La indignación de Sebastián Vignolo con el fin de semana largo en los colegios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires Captura TV