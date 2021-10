Mercedes Morán hizo un duro descargo tras ser abucheada en el Teatro Colón

Mercedes Morán pasó un mal momento en el Teatro Colón. La actriz fue abucheada por el público cuando salió a saludar al final de la obra Theodora. Lo que habría despertado la bronca de algunos de los espectadores es la adaptación del libreto con frases que fueron tildadas de “feministas”. Horas más tarde, hizo su descargo en Twitter.

El argumento de la obra de Georg Friedrich Händel hace referencia a la historia de la mártir cristiana Theodora, quien debió enfrentar la tortura, la violación y la muerte debido a su fe, y a los esfuerzos del soldado romano Didymus por salvarla mientras se debate entre la obediencia a la autoridad y sus convicciones.

La protagonista de El Reino fue la actriz invitada en la puesta en escena del Colón y, según indicaron en las redes sociales los usuarios que asistieron a las funciones, lo que molestó fue la adaptación del texto original, modificado y ajustado a problemáticas más cotidianas de sociedades como la argentina.

En este sentido, Morán interpretó pasajes de la obra relacionados con la diversidad sexual y el sometimiento de la mujer que generaron un clima tenso en el teatro. La peor parte se dio cuando cayó el telón, cuando la actriz salió a saludar junto al resto del elenco: recibió silbidos y fue abucheada por una parte del público. Sin embargo, no perdió la sonrisa, hizo una reverencia y se retiró del escenario.

Abuchearon a Mercedes Morán en el Teatro Colón

En Twitter, los usuarios hicieron eco de lo ocurrido en la sala y explicaron por qué algunos decidieron manifestar su disgusto. “Fui al Teatro Colón a ver ópera y la metieron a Mercedes Morán a tirar líneas sobre pseudofeminismo y la mar en coche y al terminar la abuchearon mal. Tanto que en el saludo final no pudo salir sola”, escribió una asistente. Otro agregó: “Ni siquiera tuvo la valentía de saludar sola... Tuvo que salir con Theodora. Obviamente el abucheo no fue tanto... Pasó un poco desapercibido”.

Los usuarios criticaron la adaptación de la obra Theodora y apuntaron contra Mercedes Morán por el texto de su personaje Twitter: @camaronencrisis

Un usuario mostró el momento en el que abuchearon a Mercedes Morán en el Teatro Colón Twitter:@soneroconclave

Luego de que el video del incómodo momento se viralizara en las redes sociales, Morán hizo frente a las críticas desde su cuenta personal. “Soy actriz. Interpreto personajes. Me alegra hacerlos creíbles. Pero yo no soy mis personajes, eso”, manifestó.

Mercedes Morán hizo su descargo en Twitter tras las repercusiones de Theodora Twitter: @mercedesmoranb

En su página web, el Teatro Colón había adelantado su decisión de adaptar la obra y lo justificó explicando que era para generar una reflexión en la audiencia. “Theodora es un oratorio de Händel con libreto de Thomas Morell, basado en una obra de Robert Boyle publicada en 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymus. Esta interpretación decide priorizar el esquema argumental original construyendo una versión que pueda, a su vez, dialogar con la contemporaneidad”, dice la información de la puesta.

La obra original se estrenó en 1750, en Londres, Inglaterra. La reciente adaptación en el Colón consistió en cuatro funciones, que se realizaron el 28 y 29 de septiembre, y el 1 y 3 de octubre. Esta versión escénica del director y dramaturgo Alejandro Tantanián contó con la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Johannes Pramsohler y con la participación de los cantantes Yun Jung Choi, Martín Oro, Florencia Machado, Santiago Martínez y Víctor Torres.