La Inspección General de Justicia avaló el mandato de Claudio Tapia en la AFA hasta 2025

Se esperaba una primera definición respecto a la reelección de Claudio Tapia como presidente de la AFA y la La Inspección General de Justicia (IGJ) lo ratificó hasta 2025. “Apruébese en consecuencia e inscríbase la designación de autoridades de la AFA que fueron designadas en la asamblea general extraordinaria del 19 de mayo de 2020 ″, señala la resolución con la firma de Ricardo Augusto Nissen, Inspector General de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Esta determinación de la IGJ respalda la asamblea virtual del 19 de mayo de 2020 (a causa de la pandemia) en la que se proclamó a Tapia como presidente de la AFA por unanimidad de 43 votos para el período 2021-2025. Este acto fue cuestionado por los clubes, en especial por Nueva Chicago y San Martin de Tucumán, que denunciaron “vicios de procedimiento” ante la Inspección General de Justicia.

Ricardo Nissen, director de la IGJ, explicó los motivos por los que avaló la asamblea anticipada que realizó Tapia LA NACION

El titular de la IGJ, en una entrevista en Radio con Vos, explicó el porqué de la determinación de avalar el acto: “Podía haber muchísimos inconvenientes si no hacía la inscripción. No solamente por la intervención de la FIFA. Colocábamos a la asociación civil en una situación delicada. Yo tengo la obligación de prevenir los daños. Si puedo hacerlo, tengo que tomar la medida necesaria para evitarlo. La acefalía de la AFA podía ocasionar peligros y por eso tomé la decisión de inscribir la designación de las nuevas autoridades y habilitarlos. Si ahora se resuelve de otra manera, punto, se terminó la historia”.

Y continuó: “Si la justicia anula la asamblea, la AFA tendría que tomar inmediatas medidas para cubrir las vacantes. ¿Pero sabe lo que va a demorar esto? La AFA tiene facultades directamente para volver a convocar a elecciones y regularizar la situación. En el hipotético caso de que salga la resolución en contra de la asamblea y la AFA no hace nada, tendría que tomar medidas. Pero para eso falta mucho y son hipótesis que podrían darse o no darse”.

Daniel Angelici, Marcelo Tinelli y Claudio Tapia, cuando todavía compartían espacios en la AFA LA NACION

Casi un año y medio después de la asamblea, el organismo judicial resolvió desestimar esa denuncia y avalar la votación. Esto deja en claro que las aspiraciones de Daniel Angelici y de Marcelo Tinelli por correr de la AFA a Tapia deberán esperar los tiempos judiciales. “Cualquiera puede presentar una denuncia contra una sociedad civil. Pero si esa sociedad me viene a pedir una inscripción sin la cual no puede funcionar, como la inscripción de los directores o la comisión directiva, yo tengo que analizarlo desde otra ángulo. Mi inscripción otorga una presunción de legalidad, pero una función liviana de legalidad. Y la justicia, que está dedicada a las actuaciones judiciales dirá: ‘esta asamblea es nula’ y no está obligada por la inscripción que yo hice”, explicó Nissen.

En la cuenta oficial de Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA y mano derecha de Tapia, fue claro el mensaje para aquellos que denunciaron la asamblea de 2020: “Llegó el momento. En este día tan especial para el fútbol argentino comienza una nueva etapa, con un nuevo comité ejecutivo con cuatro años más de crecimiento en la AFA, con Claudio Tapia como presidente. ¡Felicitaciones!”.