El comentario de Eduardo Feinmann que tentó a todo el estudio: “No sé de qué se ríen”

Eduardo Feinmann se llevó el protagonismo del pase con Pablo Rossi en LN+. Con su comentario relacionado a las declaraciones del secretario de Comercio, Roberto Feletti, tentó a todos los presentes y provocó un aluvión de carcajadas que se extendieron por varios minutos.

“Mirá, Eduardo. No es para la analogía simplista pero desde el 2001 que yo no veo un gobierno en una secuencia de hechos políticos y económicos que vayan confluyendo en armar la bomba, una explosión, en converger... ¿Viste Chernobyl?”, comenzó a desarrollar Rossi. “Para que ocurriera [la explosión de la central nuclear] tuvo que haber... es una recopilación de todo lo que fue ocurriendo: la negligencia, las impericias, el dolo, la intencionalidad, los delitos que se ocultaban. Todo terminó en la explosión. Estamos viendo un Chernobyl económico en cámara lenta”, comparó el periodista.

Mientras Rossi desarrollaba su idea, Feinmann lo interrumpió. “Sin embargo, Feletti ¿Lo viste en la conferencia de prensa? Diciendo: ‘Se desaceleró la inflación’”, dijo, sin perder la seriedad. Su cara solemne no advertía lo que se venía. “Ahora...¿Se cree que la gente es pelot...? Debe creer que somos todos una manga de pelot...”, indicó.

El comentario de Eduardo Feinmann que tentó a todo el estudio

Instantáneamente, Pablo Rossi soltó una carcajada. “Estábamos muy Hora Clave”, bromeó recordando al programa de Mariano Grondona y que él mismo condujo tiempo después. En un costado, esperando a que comenzara El Noticiero, estaba el columnista Diego Laje, tentado y sin poder hablar de la risa.

“Pelotu... viene de pelotudus, del griego. Se cree que somos tontos”, continuó Feinmann. “Hablo en un francés muy antiguo, una derivación del griego muy antigua... pelotudus”, volvió a insistir. “Le digo a aquellos que son puristas del idioma”, añadió. Su ironía se vio interrumpida por un Diego que no podía parar. “No sé de qué se ríe Diego Laje, pero bueno”, expresó.

Rossi se mantuvo en su eje y no esbozó ningún insulto. “No me lo permite el manual de estilo”, comentó. “Escuchame, manual de estilo, la frase de.... Diego Laje se ríe, no sé qué habré dicho que se tentó”, acotó Feinmann. La cámara tomó por breves segundos al periodista que se retorcía sobre el escritorio y hacía un ademán con las manos de no poder más. Rossi se reía y en el rostro de Feinmann ya se veía una sonrisa cómplice con el momento que protagonizaban.

“La gente dice que espera este momento para reírse un poco”, le comentó Rossi. “¿Qué querés? Si no nos lo tomamos de esta manera nos tenemos que pegar un tiro en cámara”, remató Eduardo siguiendo la línea de su humor.