Las explosivas frases de Marina Calabró hacia Tinelli y el tenso episodio que vivió con Liliana Parodi

La periodista y politóloga Marina Calabró habló sin tapujos sobre la imagen que tiene del presentador televisivo Marcelo Tinelli y reveló detalles de un tenso episodio que vivó con su colega Liliana Parodi, al momento en el que su excuñado Fabián Rossi era vinculado con la Ruta del Dinero K.

En diálogo con Luis Novaresio, y como parte del ciclo +Entrevistas (LN+), Calabró se refirió al dirigente deportivo y productor como “un hombre que a penas puede ver más allá de su ombligo”. Y atacó: “Es profundamente ‘tinelista’ y no tiene demasiado registro de nada que esté fuera de él”.

Tras hacer una salvación y remarcar su lugar en los medios, , la politóloga lo calificó con dureza. “Como conductor ha sido el número uno y hoy continúa como una de las figuras más importantes, aun cuando no tuvo éxitos este año ni el año pasado”, dijo, pero agregó: “Es una persona que se sobreestima a sí mismo”.

“Piensa que puede ser presidente de clubes, países y procesos. Y la verdad es que creo que es inconstante”, sostuvo. Admitió luego que Tinelli no está en su “lista de favoritos” de la misma manera que ella no cree estar en la de él. “Le reconozco todos los méritos profesionales”, insistió una vez más. “Pero no a qué juega cuando pretende mostrarse por afuera del espectáculo. Como empresario tampoco ha tenido el paso más feliz”, señaló.

El tenso episodio que vivió con Liliana Parodi

Tras la denuncia realizada por Periodismo Para Todos (PPT) sobre Rossi, quien era pareja de Liliana y recibió una condena por lavado de activos, Calabró dijo que en ese entonces “todo fue un infierno”. “No sabía que hacer. Lo que veía en esa investigación me parecía tan contundente”.

“Era doloroso porque a mi hermana le estaba explotando una bomba en el medio del living de su casa. Y muchas veces pague los costos”, contó a continuación.

Destacó sin embargo que “el vinculo con Liliana no se vio agravado aun habiendo pasado momentos difíciles”. “De lo que sí me arrepiento es de haberme sobreexpuesto como lo hice. No supe como manejar todo, lo hice verdaderamente mal y quede presa del negocio de la tele”, se autocriticó.

Agradeció haber recibido la ayuda de personajes como Jorge Rial, quien le aconsejó “guardarse y no hablar más” y Santiago del Moro, que estuvo de acuerdo con que faltara o se tomara una licencia de Infama, programa televisivo que él conducía. “Esas dos posiciones las rescato”, sostuvo la periodista.

No se expresó de la misma manera con respecto a Liliana Parodi, sobre quien reveló: “Un día me dijo ‘si querés faltá a Infama pero a Intrusos tenés que ir. Lo digo yo’. Una crueldad. No sé si lo conté una vez. Del Moro y Rial son testigos. Ella fue arbitraria e injusta. No se si es lo que la define, pero así lo viví yo” , concluyó.

