El duro análisis de Débora Plager sobre Alberto Fernández: “Lo están apretando para que haga el trabajo sucio”

Débora Plager criticó en duros términos este lunes la gestión del presidente Alberto Fernández, mientras lo que queda de su Gobierno prepara una estrategia legal para presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia que repuso parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad y que desató un conflicto de poderes inédito en la historia de la democracia argentina.

Durante el pase del noticiero 8.30 AM con el programa Buen día Nación, Plager dijo que la actual vicepresidenta Cristina Kirchner ungió a Fernández como candidato a presidente para que “haga el trabajo sucio” y que por eso ahora “lo están apretando” para que cumpla con ese supuesto pacto de impunidad judicial.

“Que a Alberto Fernández lo están apretando es cierto: lo están apretando desde el día en que asumió; es más, lo están apretando desde el día en que Cristina lo ungió como candidato a presidente”, consideró Plager.

De acuerdo con la opinión de la periodista de LN+, la razón de la candidatura de Alberto Fernández que culminó con la creación del Frente de Todos obedece a un objetivo muy claro: hacer el “trabajo sucio” que tiene que ver con presionar a la Justicia que terminar “con la persecución” hacia la expresidenta.

“A Alberto lo están apretando para que haga el trabajo sucio, para que use la famosa lapicera que Cristina Kirchner le pedía que use, y que tiene que ver con su agenda: la Justicia. Por eso, le piden el indulto a Milagro Sala, por eso le piden que incumpla el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Plager. “Lo que pasa que él no es víctima de esa situación, él es cómplice”, añadió.

En ese sentido, la periodista Guadalupe Vázquez agregó que esa “complicidad” de Alberto Fernández forma parte del pacto con Cristina Kirchner: “Si estaba en los términos del acuerdo, Alberto está incumpliendo con su propia palabra los términos del acuerdo con Cristina. El tema es que con la condena a la vicepresidenta todo se ha exacerbado”.

“Sí, sobre todo desde que Cristina dijo que no iba a ser candidata a nada, entonces ella quema las naves, y dice ‘que caigan todos conmigo’”, concluyó Plager.

En medio del clima festivo por la obtención de la Copa Mundial de Qatar 2022, la vicepresidenta Cristina Kirchner reaparecerá públicamente después de haber sido condenada por corrupción.

Será este martes durante la inauguración del polideportivo municipal “Diego Armando Maradona”, en Villa Corina, Avellaneda, el distrito que comanda el intendente Jorge Ferraresi.

Cristina Kirchner habla desde el Senado tras el fallo que la condena por corrupción

Como informó LA NACION, la idea del intendente es poner en valor la historia de jugadores que salieron de los barrios más humildes del conurbano. “Con el Mundial la gente demostró que quiere ser feliz y tenemos que interpretar eso”, dijo un importante referente kirchnerista al tanto de los pormenores del evento. Y agregó: “A Cristina le gustó el concepto y el contexto del acto”.

